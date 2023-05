Andrej Gradišnik se je že oglasil iz baznega tabora

Koroški alpinist Andrej Gradišnik, ki mu je včeraj uspelo osvojiti najvišjo goro sveta, se je srečno vrnil v bazni tabor (5364 metrov) in se pred nekaj urami oglasil svoji družini.

Kot je za Delo povedala njegova soproga Katja, je srečen in zadovoljen, a je imel na vrhu Mount Everesta nekaj težav z opremo in je zato utrpel snežno slepoto. Sicer pa je bil Gradišnik izredno dobro pripravljen, odlično aklimatiziran, v baznem taboru so mu menda rekli strong guy, močan moški. Ker je imel težave z masko in je moral dvakrat menjati stekla, pri tem pa sneti tudi rokavice, ima tudi nekaj pomrznjenih prstov.

A za zdaj je vse v redu, nekaj dni bo počival, potem se vrača v Katmandu, letalsko karto za let domov ima kupljeno za 7. junij.

Uspešni podjetnik

Gradišnik je sicer po izobrazbi metalurg in dela kot direktor podjetja. Kot se je opisal sam v svojem blogu, je za njim uspešna poslovna pot. »Kot dolgoletni direktor največjega koroškega podjetja sem za izredne gospodarske dosežke dobil nagrado Gospodarske zbornice Slovenije, prejel sem nagrado ambasador znanj, ki jo podeljuje Life Learning Academia, nagrado občine Ravne na Koroškem, bil sem predsednik Koroške gospodarske zbornice, član komisije za nagrade Gospodarske zbornice Slovenije …«

Do danes je za njim približno 500 vzponov v stenah Alp, Dolomitov, Andov, Patagonije, Kirgizije, Tien Šana, Karakoruma in indijske ter nepalske Himalaje. Med vzponi so tudi številne prvenstvene smeri, septembra lani se je udeležil odprave na Manaslu. Slabo vreme in številni plazovi so preprečili varen vzpon.

Alpinizem je tako način njegovega življenja, Everest pa si je izbral kot češnjo na torti za prihajajoči 60. rojstni dan, ki bo oktobra. Pred desetletjem se je za abrahama skupaj s člani alpinistične odprave Koroška 8000 povzpel na himalajski osemtisočak Broad Peak, 12 najvišjo goro sveta, o čemer je napisal tudi knjigo z naslovom Sanje: Koroška 8000.

Tako ima Koroška najmlajšega in najstarejšega alpinista, ki sta osvojila najvišjo goro sveta. Matej Flis je 22-leten stal na vrhu Everesta leta 2000.

Andrej Gradišnik z ženo, hčerko in sinom živi v Prevaljah, plezanje pa je družinski šport. O tokratnem vzponu je pisal tudi blog. Njegov zadnji zapis je iz 10. maja, v njem zveni zadovoljen in pripravljen ...