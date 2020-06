V soboto ob 9. uri zjutraj so slovenski maturanti pisali test iz matematike, predmeta, ki je strah in trepet vseh generacij. Noči in dnevi pred jutrom D so bili dolgi in naporni in po medmrežju so potovale besede obupa in klici na pomoč. A med njimi tudi zahvala: »Andrej P. Škraba, klanjamo se ti. Ti, ki nas boš spremljal do 9. ure zjutraj 6. 6. 2020.«Skoraj ni slovenskega maturanta (in dijaka), ki ne bi poznal njegovega imena. Škraba je namreč ljubiteljski matematik, ki je pred leti postavil spletno učilnico Astra.si, kamor je do zdaj naložil že več kot 2600 videorazlag, okoli sto ur različnih matematičnih izzivov, od preprostega seštevanja in deljenja do zapletenih matematičnih teorij, s katerimi se spopadajo v zadnjih letnikih gimnazij. Playlista vektor, trikotnik, geometrija, polinomi, stožnice, zaporedja ... je brezplačna (vsak pa lahko projekt podpre z donacijo). Stran na dan obišče nekaj tisoč ljudi, za sabo ima več kot dvanajst milijonov ogledov, le-ti pa posebej narastejo v času mature. Takrat njen avtor kliče na domeno, naj okrepijo strežnike. »Zapomnite si,« v videu nagovori obiskovalca,» matematika je jezik 21. stoletja in znanje matematike nikoli ni zaman.«Škraba verjame, da je veliko učencev in dijakov prav v času koronavirusa spoznalo, da je tehnologija odličen pripomoček pri učenju. In to potrjujejo tudi komentarji: »Ta človek mi je rešil življenje. Kapo dol! Rešuješ generacije dijakov! Rešuješ življenja maturantov! Brez tebe ne bi naredil srednje. Ti si car.« Na večno vprašanje, kako se naučiti matematiko v enem dnevu, je odgovor za dijake samo eden: Andrej P. Škraba.Čeprav je zdaj učilnica Astra namenjena predvsem srednješolcem, Škrabo zanima tudi višji, univerzitetni nivo. Še v tem letu bi rad dodal vsebine za statistiko, njegova največja želja pa je zaviti tudi v svet kemije in fizike.In kdo ve, morda bodo tudi študentje tako kot letošnji maturantje pod meme z njegovo podobo zapisali: Sveti Andrej, prosi za nas.