Andrej Šter: Čudi me, da so agencije prodajale aranžmaje v te kraje

Dolgoletni vodja Konzularne službe na Ministrstvu za zunanje zadeve Andrej Šter je mnogim Slovencem ostal v spominu po organiziranih reševalnih akcijah sodržavljanov, ki so zaradi izbruha pandemije covida-19 in prizemljitve letalskega prometa obtičali na različnih koncih sveta. Čeprav je že leto dni v pokoju, mu je ob krizi zaradi napada na Iran minuli konec tedna telefonska številka pogosto zvonila, priznava. Glede na bogate izkušnje pomoči sodržavljanom tudi ob drugih krizah, pravi, da niso bile v takšnem obsegu. Pri zdajšnji pa ga najbolj čudi, da so turistične agencije mirno prodajale aranžmaje v kraje, kjer je bilo tako rekoč napovedano, da se bo nekaj zgodilo.

Kaj svetujete Slovencem, ki so obtičali na Bližnjem vzhodu – poleg upoštevanja navodil lokalnih oblasti in slovenskega zunanjega ministrstva?

Naj ohranijo mirne živce, imajo vir preverjenih in verodostojnih informacij, kar so lahko svojci v domovini, turistična agencija, hotelsko osebje, če so nameščeni v hotelu, zlasti pa, naj ne nasedajo provokacijam. Če so v skupini, naj se držijo skupaj, naj se ne poskušajo individualno organizirati. Prepričan sem, da se zelo veliko sposobnih ljudi trudi, kako bi situacijo razrešili, in napori gotovo ne bodo brez rezultatov.

