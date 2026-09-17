Andrej Velkavrh: Narava nima čustev, ne moremo ji zameriti ničesar

Andrej Velkavrh je po več kot štirih desetletjih dela v meteorologiji in treh desetletjih pred televizijskimi kamerami odšel v pokoj. A tudi zdaj ostaja pozoren opazovalec narave, družbe in sveta, ki se hitro spreminja. Ko beseda nanese na podnebne spremembe, priznava: »Resnično sem zaskrbljen.« Ob tem opozarja, da posameznik sam težko spremeni sistem, ki temelji na veliki porabi. »Naše vsakodnevne odločitve v prid manjšemu potrošništvu so etične, ne bodo pa rešile sveta,« pravi. Prepričan je, da bi bila potrebna širša sprememba načina delovanja družbe.

Skrbi ga tudi informacijski kaos sodobnega časa. »Vedno težje je preverjati informacije, včasih že težko veš, kaj je res in kaj ne,« pravi in opozarja, da smo ob pomanjkljivem znanju hitro lahko plen lažnih novic. V pokoju si želi več časa preživeti v naravi, prihodnjim generacijam pa bi položil na srce predvsem eno: »Mislite tudi na druge, ne samo nase.«

Celoten pogovor z Andrejem Velkavrhom o naravi, vremenu, podnebnih spremembah, teorijah zarote in življenju po upokojitvi preberite na Onaplus.si.