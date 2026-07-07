Andrej Velkavrh se je včeraj poslovil od TV ekranov

Andrej Velkavrh, meteorolog na Agenciji Republike Slovenije za okolje (Arso) in dolgoletni voditelj vremenske napovedi na TV SLO, je včeraj še zadnjič napovedal vreme za gledalce Televizije Slovenija. Pokoj je napovedal že v intervjuju za Nedelo, včeraj pa je med vodenjem vremenske napovedi na kratko povedal, da bo od zdaj vremenske napovedi le še spremljal, ne pa jih tudi ustvarjal.

V celotnem intervjuju za Nedelo je povedal še, da bo imel sedaj malo več časa za druženje, ki ga prej ni imel, ter omenil, da se bo morda včlanil v tečaj za markaciste in pomagal vzdrževati planinske poti.

Napoved je sklenil s pozdravom gledalcev in dodal še: »Če ste mi verjeli vsa ta leta, mi lahko še zadnjič danes. A zagotavljam vam, da so tudi moji kolegi mojstri svoje stroke. Lahko noč.«

Po več kot 35 letih se 67-letni Velkavrh torej poslavlja s televizijskih zaslonov. Uradno bo v pokoj odšel 1. avgusta, ker pa mora porabiti še nekaj dopusta, bo delo končal 10. julija, je povedal v Nedelovem intervjuju. Delo na Arsu bo tako opravljal še do 10. junija.

Kot je povedal za RTV, jokal ni, se pa solze »občasno nabirajo«, ko pomisli, kaj vse zapušča. Dolgoletni sodelavci z Arsa so mu ob koncu zadnje oddaje pripravili presenečenje in mu podarili oljko, pod objavo pa zapisali še: »Zagotovo si ga bomo zapomnili po sproščenih, prepoznavnih in pogosto hudomušnih uvodnih ter zaključnih besedah, s katerimi je znal vsaki vremenski napovedi dodati svoj pečat.«

Andrej Velkavrh se je z izbranimi besedami poslovil z malih ekranov. Foto RTV SLO

Danes bo Velkavrh v svoji vlogi še zadnjič slišan na radiu.