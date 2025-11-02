Andrew Mountbatten Windsor, kraljev brat, ki ni več britanski princ

V nadaljevanju preberite tudi:

Čeprav je princ Andrew že dolgo med najbolj razvpitimi člani britanske kraljeve družine, je četrtkova večerna novica iz Buckinghamske palače presenetila mnoge. Kralj Karel III. je namreč svojemu mlajšemu bratu odvzel vse kraljeve nazive – vključno s pravico do naziva princ – in ga prisilil, da zapusti svojo razkošno, 30-sobno rezidenco Royal Lodge v Windsorju. Tako se je 65-letni princ v petek zjutraj zbudil kot Andrew Mountbatten Windsor.

A zakaj se kralj odločil za to potezo po mesecih, letih, desetletjih škandalov, v katere je bil vpleten Andrew. O zadnjem je BBC poročal danes. Kako je princ, ko je bil še princ, organiziral zasebni ogled Buckinghamske palače za poslovneže iz podjetja za rudarjenje kriptovalut, ti pa so njegovi bivši ženi plačali 1,4 milijona funtov.