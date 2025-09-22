Angelina Jolie: To so resni časi in previdni moramo biti, kaj govorimo

Razprava o svobodi govora in izražanja v ZDA se je dotaknila tudi hollywoodske igralke Angeline Jolie. Na Mednarodnem filmskem festivalu v San Sebastianu je dejala, da ne prepozna svoje države. »Karkoli, ki kjerkoli deli ali omejuje osebno izražanje in svobodo kogarkoli, je po mojem mnenju, zelo nevarno,« je izjavila oskarjevka.

Španska novinarka je v nedeljo Angelino Jolie vprašala, česa se kot igralka in Američanka trenutno najbolj boji. »To je težko vprašanje,« je začela. »Ljubim svojo državo, a je trenutno ne prepoznam. Vedno sem živela internacionalno, moja družina je internacionalna, moji prijatelji, moje življenje. Moj pogled na svet temelji na enakopravnosti, združenosti in internacionalnosti.«

Petdesetletna igralka sicer ni omenila televizijskega voditelja Jimmyja Kimmla, ki je izgubil oddajo Jimmy Kimmel Show pri televiziji ABC zaradi komentarja: »Gibanje Maga se na vso moči trudi, da bi mulca, ki je ubil Charlieja Kirka, karakterizirala kot karkoli, le ne kot enega izmed njih.«

»To so resni časi in previdni moramo biti, kaj govorimo. To so zelo, zelo težki časi, v katerih živimo skupaj,« je na tiskovni konferenci še opozorila igralka. ABC ima v lasti podjetje Disney, s katerim je večkrat sodelovala tudi Jolijeva. Igrala je v Disneyjevem filmu Zlohotnica (2014), Zlohotnica: vladarica zla (2019) in kot Thena v filmu Večni (2021).

Ruffalo ameriško vlado primerjal s talibi

Več zvezdnikov, ki so sodelovali z Disneyjem, je odprto spregovorilo proti krivičnosti odločitve ABC, med njimi tudi Mark Ruffalo, Pedro Pascal in Olivia Rodrigo. Ruffalo, ki se pogosto udeležuje političnih shodov, je na omrežju threads zapisal, da bo Disneyjeva delnica še naprej tonila, če bodo Kimmlovo oddajo dokončno ukinili. »Disney noče biti na strani tistih, ki bodo uničili Ameriko,« je še zapisal 57-letni igralec.

Mark Ruffalo že leta zagovarja okoljevarstvo in človekove pravice. FOTO: Kim Hong-ji/Reuters

Ruffalo se bo udeležil protesta protivladi »No Kings« (slo. Brez kraljev), ki ga načrtujejo za 18. oktober. V posnetku o protestu je Ruffalo dejal: »Ameriška vlada je tista, ki zatira svobodo govora. Ameriška vlada je tista, ne vaši sosedje, ne nekdo na družbenih omrežjih. Zdaj to počne vlada.« Pozval je, da morajo ljudje stopiti skupaj, saj bodo avtoritarni, fašistični režimi ljudem jemali vse več svobode, dokler ne bodo vsi prestrašeni živeli v tajnosti. »Zamislite si, da živite pod talibi – točno tja smo namenjeni,« je še dejal Ruffalo.

Pascal je podporo televizijskemu voditelju izrazil z objavo na družbenem omrežju instagram, kjer je zapisal, da je treba obraniti demokracijo in svobodo govora.

Rodrigova, ki je zaslovela z Disneyjevimi nanizankami Bizaardvark (2016) in Srednješolski muzikal: muzikal (2019), je Kimmlu izrazila podporo in dejala, da sta jo razburili neprekrita cenzura in zloraba moči.

Podporo televizijskemu voditelju so med drugimi izrazili tudi scenarist Damon Lindelof, režiser, scenarist in dobitnik nagrade emmy Dan Gilroy in igralka Tatiana Maslany.