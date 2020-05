FOTO:Angleška dama med tisoči ranjencev

Bila je medicinska sestra, preden so te sploh obstajale, in postavila temelje poklica, brez katerega si ni mogoče predstavljati zdravstva. In čeprav se je Florence Nightingale rodila pred dvesto leti, je že takrat učila, da je umivanje rok izjemno pomembno za ohranjanje zdravja, ter s statistično obdelavo podatkov prepričevala oblastnike, da so prispevali denar za izboljšanje razmer v poljskih bolnišnicah. V spomin si jo ponavadi prikličemo po zbirki redkih portretov v njenih poznih 30. letih ali po ilustraciji dame s svetilko, kakor so jo poimenovali, saj je ponoči s svetilko hodila med bolniki in preverjala njihovo ...