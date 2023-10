Antonio Tony Colombo pristal za zapahi

Italijanski pevec Antonio Tony Colombo je slovel kot eden najbolj znanih izvajalcev glasbenega žanra neomelodico, ki je povezan z različnimi mafijskimi klani na jugu Italije. Ko se je pred štirimi leti poročil s Tino Rispoli, vdovo neapeljskega mafijskega šefa Gaetana Marina – ta je bil ubit pred desetletjem v mafijskem obračunu –, se je na poroki zbralo kar nekaj ducatov pripadnikov Camorre.

Colombo, ki ni bil priljubljen zgolj v Italiji, temveč je z velikim uspehom nastopal tudi po različnih evropskih državah in v ZDA, je sicer že pred tremi leti končal svojo glasbeno kariero. Zdaj se je znašel v ječi, saj se je izkazalo, da mafiji ni samo pel, temveč je z njo tudi sodeloval. Colombo je skupaj z ženo in še 27 osumljenci pristal za zapahi, pevca obtožujejo, da je prejemal večje vsote denarja od mafijskega šefa Marca Di Laura, ki jih je lažno prikazoval kot dobiček od koncertov in prodaje zgoščenk.

Sicer pa so se ob kriminalnih poslih neapeljski mafijci izkazali tudi z vrsto precej nenavadnih podjetniških potez. Lansirali so svojo modno linijo Corleone, poimenovano po mafijski družini iz filma Boter, ter prodajali energijsko pijačo po imenu 9 mm, ki seveda jasno kaže na vrsto streliva.