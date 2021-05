Aplikacija z več kot 50 milijoni posodobitev na dan

V nadaljevanju preberite:

Avto z napisom Google Street View (Googlov ulični pogled) na ljubljanskih cestah ni pritegnil posebne pozornosti. Bistveno več je je bil deležen poleti 2013, ko so tudi Slovenijo vključili v Ulični pogled, ki je del Googlovih zemljevidov. Spletni velikan zdaj vnovič, približno mesec in pol, snema ulice slovenskih mest in bo proti koncu leta osvežil posnetke. Prav tako snemanje ulic za storitev Apple Maps pri nas izvaja tudi drugi tehnološki velikan, Apple. Pri tem se morata oba držati pravil za varstvo osebnih podatkov in zasebnosti ljudi.