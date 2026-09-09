Največja sprememba iPhona po letu 2007

Apple naj bi danes ob 19. uri po evropskem času predstavil zložljivi iPhone, medtem ko novi direktor John Ternus prevzema glavno vlogo.

Novi model bo prvi veliki preizkus za izvršnega direktorja Appla, ki je položaj prevzel minuli teden. Kot vsako jesen bo tudi letos Apple predstavil nove prihajajoče izdelke, podjetje pa naj bi tokrat predstavilo tudi največjo spremembo iPhona od leta 2007, poroča The Guardian.

Čeprav konkurenti zložljive pametne telefone predstavljajo že od konca leta 2010, bo novi model prvi takšen telefon proizvajalca iPhona. FOTO: Carlos Barria/Reuters

Enainpetdesetletni inženir Ternus je nasledil Tima Cooka, ki je Apple vodil 15 let. Podjetje, ki ga prevzema, je danes vredno okoli 4,7 bilijona dolarjev, njegova dobavna veriga pa je zaradi trgovinskih in geopolitičnih napetosti med najbolj izpostavljenimi na svetu.

Ternus je na svoj prvi dan dobil tudi precej konkreten dokaz, koliko Apple stavi nanj. Njegov skupni plačilni paket za leto 2027 je vreden približno 58 milijonov dolarjev.

V nasprotju s prejšnjimi različicami naj bi se novi iPhone zložil oziroma prepogibal podobno kot potni list, s čimer bi se velikost zaslona podvojila. Konkurenti s področja tehnologije sicer zložljive pametne telefone predstavljajo že od konca leta 2010, za proizvajalca iPhona pa bo to prvi takšen primer.

Hkrati bo to tudi prvi velik preizkus novega izvršnega direktorja podjetja, Johna Ternusa, ki je položaj prevzel 1. septembra. Apple naj bi telefon cenovno postavil nad 2000 dolarjev (oziroma 1700 evrov), kar je več, kot za svoje zložljive telefone zaračunavajo nekateri konkurenti.

Google Pixel 11 Pro Fold se denimo prodaja za 1899 dolarjev (približno 1615 evrov). O Applovi napravi je še vedno veliko neznank, tudi njeno ime, čeprav se govori, da bi se lahko imenovala iPhone Fold ali iPhone Ultra.