    Zanimivosti

    Argentinski predsednik Milei odpel venček rock pesmi, medtem ko država tone

    Javier Milei je v ponedeljek promoviral svojo knjigo, potem pa za privržence, ki so mu navdušeno ploskali, odpel tudi nekaj pesmi.
    Javier Milei je v ponedeljek v sklopu promocije knjige Construction of the Miracle odpel koncert v areni Movistar. FOTO: Agustin Marcarian/Reuters
    Galerija
    Javier Milei je v ponedeljek v sklopu promocije knjige Construction of the Miracle odpel koncert v areni Movistar. FOTO: Agustin Marcarian/Reuters
    Ma. J.
    7. 10. 2025 | 20:26
    7. 10. 2025 | 20:31
    4:03
    A+A-

    Argentinski predsednik Javier Milei se je tokrat na odru pojavil ne kot politik, temveč kot rock zvezdnik. V ponedeljek je Milei po promociji svoje knjige na koncertu v Buenos Airesu namreč odpel skupek rock pesmi, poroča Guardian. Njegovi privrženci so mu navdušeno vriskali, medtem ko argentinsko gospodarstvo pospešeno tone.

    image_alt
    Javier Milei, predsednik Argentine, je po mami Hrvat

    Milei, ki je bil nekoč del tribute skupine za Rolling Stonse, je ponovno stopil na glasbeni oder v areni Movistar v Buenos Airesu, kjer je nastopil pred 15.000 glavo množico, ki je vzklikala: »Olé, olé, olé, olé! Milei! Milei!« Predsednik, oblečen v usnjeno jakno, je po kratkem premoru, ko je spil požirek vode, nadaljeval s prepevanjem venčka rock uspešnic iz osemdesetih let.

    Argentinski predsednik je že med kampanjo napovedoval, da bo Argentino rešil pred inflacijo s korenitimi gospodarskimi spremembami. Čeprav so Mileievi strogi varčevalni ukrepi na začetku mandata delovali – vsaj za nekatere –, sta politično in gospodarsko stanje v Argentini vse slabša.

    Glede na gospodarsko dogajanje v zadnjih tednih se zdi, da Mileieva revolucija izgublja sapo. Dvomi glede predsednikove politične prihodnosti so prestrašili trg in sprožili ostro prodajo argentinske valute, pesa, pri čemer je vlada izčrpala svoje redke mednarodne rezerve, da bi krizo obvladala.

    Ameriški predsednik Donald Trump je svojemu najzvestejšemu vojaku Mileiu namenil dvajset milijard dolarjev za reševanje finančne stiske, v zamenjavo pa pričakuje, da bo Argentina zadala udarec Kitajski, ki ima v rokah argentinsko trgovino.

    »Država je na psu«

    Avgusta so Argentinci množično protestirali zaradi korupcijskega škandala, v katerega je bila vpletena predsednikova sestra in vodja osebja Karina Milei. V septembru je tako Mileieva stranka La Libertad Avanza doživela ponižujoč poraz na lokalnih volitvah v Buenos Airesu, kjer živi skoraj 40 odstotkov vseh Argentincev.

    Tudi Mileievi privrženci priznavajo, da je Argentina v hudi stiski. »Država je na psu. Ne moremo reči, da je vse super – na psu smo,« je za Guardian dejal Oscar Luis Osorio, eden izmed udeležencev koncerta.

    Predsednik, oblečen v usnjeno jakno, je odpel devet rock uspešnic iz osemdesetih let. FOTO: Agustin Marcarian/Reuters
    Predsednik, oblečen v usnjeno jakno, je odpel devet rock uspešnic iz osemdesetih let. FOTO: Agustin Marcarian/Reuters

    »Milei se sooča s hudo krizo: vlade, predsednikovanja, podpore ljudstva in sposobnosti povezovanja z mladimi,« pa je za Guardian pojasnil novinar Sebastián Lacunza, ki je razkril korupcijski škandal Karine Milei. Dodal je, da predsednik izgublja na priljubljenosti zaradi etičnih dvomov glede njegovih odločitev, pa tudi človeških posledic strogih varčevalnih ukrepov. »Njegovi 'rezi z motorko' so prizadeli občutljive sektorje: prihodke upokojencev, javne pediatrične bolnišnice, univerze in gospodinjstva, ki se spopadajo z vrtoglavimi stroški hrane in komunalnih storitev,« je še dejal Lacunza.

    Facundo Nejamkis, direktor svetovalne družbe Opina Argentina, je stanje v Argentini opisal kot povečevanje neskladja med tem, kako se vlada predstavlja, in resničnostjo, v kateri ljudje živijo. »Vlada govori o čudežu, ki ga v vsakodnevnem življenju ne vidi noben Argentinec,« je dejal Nejamkis.

    Ponedeljkov koncert je bil poskus oživitve Mileievega političnega gibanja, a so se tudi njegovi goreči privrženci spraševali, ali je to pametna poteza glede na trenutno gospodarsko in politično stanje v Argentini.

    ArgentinaJavier Mileikoncertkorupcijavarčevalni ukrepiDonald Trump

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

