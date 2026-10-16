Arheologi dokazali, kar že dolgo verjamejo: Egipt je poznal žrtvovanje ljudi

Sodobne forenzične preiskave so potrdile, kar arheologi že dolgo domevajo: nekatere vladarje starega Egipta so pokopavali skupaj z dvornimi uradniki in obrtniki, ki so jih ob vladarjevi smrti žrtvovali. Verjeli so, da mu bodo še naprej služili v onstranstvu.

Kot piše Ansa, na to kaže nova analiza skupinskih pokopov iz obdobja prve dinastije (približno 3150–2925 pr. n. št.), ki je v 39 odstotkih primerov pokazala sledi smrtonosnih poškodb lobanje, povzročenih s topim predmetom. Ugotovitve študije je arheologinja Roselyn Campbell z ameriške Univerze Purdue objavila v reviji Frontiers in Environmental Archaeology.

»Nekateri člani spremstva so se morda prostovoljno ponudili za žrtvovanje, da bi si zagotovili večno življenje ali čast, druge pa so morda izbrali ali prisilili,« domneva arheologinja Roselyn Campbell .

Nova odkritja na lobanjah, odkritih že pred stoletjem

Njeno delo izhaja iz izkopavanj, ki jih je pred več kot stoletjem vodil britanski egiptolog Flinders Petrie. Raziskoval je pogrebne komplekse v starodavnem mestu Abidos, ki so jih okoli leta 3000 pr. n. št. zgradili prvi vladarji združenega Egipta. Poleg kraljevih grobnic so kompleksi obsegali komorne grobnice in ograjene prostore, verjetno namenjene pogrebnim obredom, ter spremljevalne grobove, razporejene okoli teh zgradb. Petrie je takrat domneval, da so služabnike, pokopane v spremljevalnih grobovih, morda žrtvovali kmalu po vladarjevi smrti, vendar ni našel dokazov, ki bi razkrili vzrok njihove smrti.

Petrie je večino najdenih posmrtnih ostankov znova pokopal, obdržal pa je lobanje, od katerih so nekatere poslali v Združeno kraljestvo. Campbellova je v zbirki Duckworth Univerze v Cambridgeu našla 46 lobanj in jih ponovno pregledala ter odkrila nove dokaze o nasilju. 18 od 46 lobanj je kazalo znake hudih poškodb.

»Poškodbe na ohranjenih lobanjah so večinoma linearni zlomi, ki bi verjetno povzročili hitro izgubo zavesti, notranjo krvavitev in smrt,« pravi Campbell. Na nekaterih od teh 18 lobanj je odkrila tudi sledi poškodb z ostrim predmetom oziroma zamahov z rezilom, med njimi rano, povzročeno z ostrim udarcem v predelu očesa enega od posameznikov.