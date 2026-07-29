Arhitekt je staršema na Azorih zasnoval hišo, ki spominja na novo ruševino

Na južni obali azorskega otoka São Miguel je arhitekt Gonçalo Lopes iz biroja SO Arquitetura & Design za svoja starša zasnoval izrazito hišo iz armiranega betona. Z ulice deluje zaprto in skoraj neprimerno za bivanje, proti Atlantskemu oceanu pa se odpira z globokimi odprtinami, osrednjim atrijem in bazenom. Surovo betonsko zunanjost v notranjosti uravnotežijo lesena tla, izbrano pohištvo in umirjena zasnova prostorov.

Kako je osebna zgodba vplivala na zasnovo hiše, zakaj so arhitekti izbrali prav beton in kako je za monolitno zunanjostjo videti njen presenetljivo topel interier, preverite v celotnem članku in fotogaleriji na Deloindom.si.