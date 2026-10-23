Arhitekti Drame: »Naš projekt je že v obstoječih gabaritih«

Po več letih priprav in skoraj desetih milijonih evrov, vloženih v projektno dokumentacijo in načrte za celovito prenovo SNG Drama Ljubljana, se je smer projekta obrnila: ministrstvo za kulturo se je odločilo za obnovo stare stavbe brez predvidenih izkopavanj. Konec junija je ministrica Ignacija Fridl Jarc v pogovoru za Sobotno prilogo Dela dejala, da se k takšni rešitvi nagiba, zdaj pa je ta postala uradno izhodišče za nadaljnje postopke. Kaj to pomeni za projekt in kdaj bo Drama končno dobila prenovljeno matično stavbo, ostaja neznanka. »Odločitev je bila sprejeta na podlagi preučitve vseh okoliščin in dolgotrajnih postopkov v povezavi s pridobivanjem pravice do začasne uporabe sosednjih nepremičnin, potrebnih za začetek celovite obnove SNG Drama Ljubljana, zapisane že v primopredajnem ...