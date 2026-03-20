Arhitektura kot nežna lebdeča gostja na lokaciji

»Radićeve stavbe skozi neočitne povezave in vzorce kroženja ponujajo množico odrov, kjer lahko uporabniki delujejo, komunicirajo in celo spreminjajo pripovedi, ki se odvijajo v njih. V Radićevi arhitekturi je monumentalna prisotnost preoblikovana skozi krhkost, lahkotnost in navidezno nestabilnost, kar pa ni doseženo zgolj z merilom, temveč z atmosfero, materialno napetostjo in prostorsko intenzivnostjo,« je le nekaj besed, s katerimi je žirija utemeljila odločitev, da letošnjo Pritzkerjevo nagrado podelijo čilskemu arhitektu hrvaških korenin Smiljanu Radiću Clarku.

Nagrado so mu podelili »za opomin, da je arhitektura umetnost, saj se dotika samega človekovega bistva«. Sam meni, da ideje naseljujejo stvari, in pravi, da si je vedno prizadeval ustvariti okolja, kjer bi drugi lahko odkrili nove ideje.