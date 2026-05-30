Arhitektura kot opomin, da moramo s svojim svetom ravnati nežneje

Lastnika manjše hiše iz leta 1927, kakršni sta še dve v isti ljubljanski ulici, sta se zaljubila v njene stare lesene stopnice, zato sta bila skoraj povsem odločena, da ne bi podrli, ampak ohranili. Temu so pritrdili tudi arhitekti v biroju ARP, ki sta jih angažirala za prenovo. Kot razkrivajo, je bila, preden so jo začeli prenavljati, v res slabem stanju. Bila je večkrat prezidana in tudi ni omogočala takojšnje vselitve. Razmišljanja in pogledi lastnikov in arhitektov pa so se ujeli tudi v tem, da jo po novem povežejo z vrtom. Naposled je dobila prizidek iz ročno izdelane opeke in bila letos odlikovana s Plečnikovo medaljo za arhitekturno realizacijo malega merila.

Postala je, kot je zapisala žirija, »opomnik, da moramo s svojim svetom ravnati nežneje«. A prav takšna sta tudi druga dva nagrajena projekta Glavni trg v Vipavi (Arhitektura Krušec), ki je bil odlikovam s Plečnikovo medaljo za arhitekturno realizacijo velikega merila, in predvsem letošnja glavna Plečnikova nagrajenka čolnarna v Zaki (Ofis arhitektov). V nadaljevanju sledijo zgodbe vseh treh projektov.