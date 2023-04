Arhitekti si morajo prizadevati za socialno in okoljsko pravičnost

V nadaljevanju preberite:

Nekateri arhitekti so vizionarji, to, kar počnejo, je vzor prihodnjim generacijam. Med takšne nedvomno sodi arhitektka Yasmeen Lari. Gradnja hiš in drugih objektov za revne ljudi, kot jo je pred nekaj desetletji začela Larijeva v Pakistanu, danes velja za zgleden pristop v prizadevanjih za doseganje trajnostnega razvoja, ki ne bo škodoval planetu.