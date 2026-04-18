Festival Odprte hiše Slovenije odpira vrata rekordnih, več kot sto projektov

Festival Odprte hiše Slovenije, ki ta konec tedna ponovno odpira vrata slovenske sodobne in historične arhitekture in vabi tudi na razstave, bo pod naslovom Vsa merila arhitekture združil rekordnih sto projektov po vsej državi. Kot pojasnjuje član strokovne žirije Matjaž Bolčina, naslovna tema povzema tako dimenzijo arhitekture kot vrednotenje, kaj sploh pomeni kakovostna arhitektura.

»Spraševali smo se, katera merila za kakovostno arhitekturo so relevantna danes. To naj bi bila arhitektura, ki je okoljsko ozaveščena, trajna, ki dela za skupnost. Čeprav s tem zadostimo aktualnemu, pogosto kritičnemu stanju v okolju in družbi, je to lahko le racionalen odgovor. Arhitektura mora imeti tudi poetično komponento, da nas lahko prevzame,« pravi član strokovne žirije, arhitekt Matjaž Bolčina, ki bo obiskovalce po festivalu popeljal tudi kot avtor. Projektov, ki si zaslužijo pozornost, je res veliko, mi izpostavljamo tri.