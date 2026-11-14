Arhitekturna rešitev: ko je 50 kvadratnih metrov videti kot 75

»Pri prenovi tega le 56 kvadratnih metrov velikega stanovanja se zdi najpomembneje, da je videti večje, kot je v resnici. Vsakomur, ki ga je obiskal, se je zdelo vsaj 15 kvadratnih metrov večje. Zato pravim, da kvadratura sama po sebi ni nujno edino vodilo. Predvsem je treba razmisliti, kako postaviti določene elemente oziroma nenosilne zidove, s čimer prostori pridobijo potencial, ki ga investitor na prvi pogled ne vidi,« je prepričan arhitekt Dare Vasiljevič iz ljubljanskega biroja Arhimetrics arhitekti. Arhitekti so stanovanje olupili do bistva, pri nalaganju novih plasti pa so upoštevali tudi konstrukcijo stavbe. Na desni strani stanovanja, ki ima lesena tla in lesene strope, so položili parket v francosko ribjo kost (chevron). FOTO: Ana Skobe V Rdeči hiši iz leta 1929 Stanovanje za ...