Ariana Grande toži hekerja, ki sta več let kradla njeno neizdano glasbo

Ameriška pop zvezdnica Ariana Grande je na sodišču v Los Angelesu vložila tožbo proti dvema neznanima hekerjema, ki ju obtožuje vdora v računalnike in spletne račune svojih sodelavcev. Po njenih navedbah sta ukradla še neizdano glasbo, fotografije in videoposnetke ter jih nato prodajala na temnem spletu, poroča britanski BBC.

V tožbi hekerjev ne navaja poimensko, temveč ju označuje z generičnim imenom John Doe, ki ga v ameriškem pravnem sistemu uporabljajo za neznane osebe. Njeni odvetniki želijo med sodnim postopkom razkriti njuno identiteto in ju pozvati na odgovornost za, kot navajajo, »vsiljivo in zavržno ravnanje«.

Po navedbah tožbe sta hekerja več let sistematično ciljala na fotografe, producente in druge člane pevkine ekipe. Z vdori v njihove račune naj bi pridobila dostop do še neobjavljenega gradiva. Samo leta 2023 je v javnost prišlo 45 neizdanih pesmi Ariane Grande, od njenega glasbenega prvenca leta 2011 pa se je zvrstilo že več sto podobnih primerov.

Pevka trdi, da se je eden od hekerjev v enem primeru lažno predstavljal kot fotograf in zaposlenega z zvijačo prepričal, naj mu pošlje njene zasebne fotografije.

V zadnjih letih je poleg glasbene kariere uspešno razširila tudi igralsko pot. Nastopila je v filmski uspešnici Wicked in njenem nadaljevanju, prihodnje leto pa jo bo mogoče videti tudi v novem filmu iz franšize Meet the Parents. FOTO: Kylie Cooper/Reuters

Tožba navaja še, da sta leta 2025 vdrla v mobilno napravo producenta, ki je sodeloval z Grande, in pridobila neobjavljene studijske posnetke, demo različice skladb ter videoposnetke snemanj. Vse ukradeno gradivo naj bi nato prodajala na temnem spletu.

Nepopravljiva škoda

Grande hekerjema očita poseg v zasebnost, kršitev kalifornijske zakonodaje o računalniških vdorih in protipravno prisvojitev njenega premoženja. Njeni odvetniki poudarjajo, da je vdor povzročil veliko in nepopravljivo škodo ter posegel tudi v poseben odnos, ki ga ima pevka s svojimi oboževalci.

Pevka je o težavah z razkrivanjem neizdane glasbe javno spregovorila že lani. V oddaji The Zach Sang Show je omenila skladbo Fantasize, ki jo je napisala skupaj s švedskim producentom Maxom Martinom. Pesem je postala viralna, potem ko se je brez dovoljenja pojavila na spletu. Takrat je v šali dejala, da se bodo odgovorni »videli na sodišču«, hekerje pa označila za pirate in kriminalce.

Tožbo je vložila tik pred izidom svojega osmega studijskega albuma Petal. Pevka se trenutno mudi na svetovni turneji, avgusta pa jo čaka niz desetih koncertov v londonski dvorani O2 Arena. V zadnjih letih je poleg glasbene kariere uspešno razširila tudi igralsko pot. Nastopila je v filmski uspešnici Žlehtnoba (Wicked) in njenem nadaljevanju, prihodnje leto pa jo bo mogoče videti tudi v novem filmu iz franšize Spoznaj starše (Meet the Parents).