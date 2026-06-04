Arisa in Ussuri s podmladkom: v Ljubljani so se skotili trije tigrčki (VIDEO)

V ZOO Ljubljana so se konec maja skotili trije mladiči sibirskega tigra. Gre za prve mladiče samice Arise in samca Ussurija, ki sta v ljubljanski živalski vrt prispela leta 2024 v okviru mednarodnega programa za ohranjanje ogroženih živalskih vrst.

Arisa, štiriletna samica, prihaja iz živalskega vrta v poljskem mestu Zamość, petletni samec Ussuri pa iz živalskega vrta v norveškem mestu Kristiansand. Oba pripadata sibirskemu tigru, največji podvrsti tigra, ki v naravi velja za ogroženo.

Po navedbah ZOO Ljubljana samica za mladiče skrbi sama, kar je za tigre značilno tudi v naravi. Mladiči so ob rojstvu tehtali približno kilogram, prve tedne življenja pa preživljajo v brlogu, kjer so povsem odvisni od materinega mleka in oskrbe.

Njihovo odraščanje spremlja strokovno osebje s pomočjo kamere, nameščene v brlogu, pri čemer želijo živalim zagotoviti čim več miru. Za obiskovalce bodo v prostoru ob ogradi namestili zaslon, prek katerega bo mogoče spremljati dogajanje v brlogu, da ne bi motili tigrove družine.

Sibirski tiger je ena najbolj ogroženih velikih mačk na svetu. Po ocenah naravovarstvenikov v naravi živi približno 500 osebkov. Med glavnimi grožnjami vrsti so izguba življenjskega prostora, krivolov, konflikti z ljudmi in podnebne spremembe.

V ZOO Ljubljana rojstvo mladičev označujejo kot pomemben prispevek k ohranjanju te redke podvrste.