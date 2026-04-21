    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Artritis: prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

    Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
    FOTO: Shutterstock
    FOTO: Shutterstock
    21. 4. 2026 | 08:43
    21. 4. 2026 | 10:49
    Jutranja okorelost sklepov, bolečine pri vsakodnevnih opravilih, omejena gibljivost, kronična utrujenost, otekanje sklepov – to je le nekaj najbolj značilnih in pogostih simptomov, s katerimi se spoprijemajo posamezniki z artritisom. Med njimi imajo številni zelo hude bolečine že pri čisto preprostih opravilih, kot je dvigovanje kozarcev, številni se spoprijemajo tudi s hudim otekanjem in so že po kratkem sprehodu (npr. iz trgovine) izjemno utrujeni in izčrpani.

    Ko govorimo o artritisu, imamo v mislih skupino vnetnih bolezni, za katere so značilni vnetje in poškodbe sklepov ter tkiv okoli sklepov in drugega vezivnega tkiva. Posamezniki pa najpogosteje trpijo zaradi osteoartritisa, revmatoidnega artritisa in psoriatičnega artritisa.

    Po zadnjih podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je po vsem svetu samo zaradi revmatoidnega artritisa trpelo vsaj 18 milijonov ljudi. Približno 70 % obolelih je žensk, 55 % je starejših od 55 let. Od teh jih ima 13 milijonov zmerno ali hudo obliko bolezni in bi nujno potrebovali rehabilitacijo. Artritis tako lahko prizadene vsakogar; starejše, mlajše, ženske, moške in celo otroke. Doleti lahko posameznike iz vseh okolji in pogosto ne glede na življenjski slog. Bolezen pa je lahko tudi podedovana.

    Hiter pregled: Artritis
    Kaj je artritis? Vnetje sklepa z bolečino, oteklino in zmanjšano gibljivostjo prizadetega sklepa.
    Značilni simptomi Bolečina v sklepu, oteklina, jutranja okorelost, povišana toplota na področju sklepa in zmanjšana gibljivost.
    Zakaj nastane? Vnetni, degenerativni ali presnovni procesi v sklepu; pogosti vzroki so avtoimunske bolezni, obraba sklepa ali kristali sečne kisline.
    Kako se diagnosticira? Klinični pregled sklepa; po potrebi laboratorijske preiskave ter slikovna diagnostika (RTG, ultrazvok ali MR).
    Kako poteka zdravljenje? Zdravila za zmanjšanje vnetja in obvladovanje osnovne bolezni; fizioterapija za ohranjanje gibljivosti, mišične moči in gibalne funkcije.
    Potek bolezni Odvisen od vzroka; pogosto kronično stanje, ki zahteva dolgoročno obvladovanje vnetja in ohranjanje funkcije sklepov.


    Obstaja več vrst artritisa

    Pomembno je, da natančno ugotovimo, za katero obliko artritisa gre, saj le tako lahko posameznik prejme ustrezno zdravljenje in podporno terapijo. Znanih je več vrst artritisa:

    • Osteoartritis oz. osteoartroza; običajno se razvije z leti, saj je praviloma posledica degenerativnih procesov v telesu. Je med najbolj pogostimi vrstami artritisa.
    • Revmatoidni artritis; avtoimunsko obolenje, pri katerem imunski sistem napada lastne celice v telesu, v tem primeru predvsem tkiv in sklepov.
    • Psoriatični artritis; najbolj pogosto se pojavi pri posameznikih, ki že imajo kronično kožno bolezen psoriazo ali luskavico.
    • Juvenilni idiopatski artritis; gre za obliko artritisa, ki prizadene otroke in mladostnike. Za to vrsto je značilno dolgotrajno vnetje sklepov.
    • Ankilozirajoči spondilitis; ta vrsta artritisa praviloma napade hrbtenico in sakroiliakalne sklepe v telesu.
    • Putika; pri tej obliki pravzaprav govorimo o kronični presnovni bolezni, pri kateri se v telesu nabira sečna kislina, ta pa se nato kristalizira in nalaga v sklepih. Obolenje povzroča hude bolečine in vnetne napade sklepov.
    • Lupusni artritis; je ena od oblik sistemskega eritematoznega lupusa.
       

    Med drugimi stanji, ki imajo lahko podobne simptome kot artritis, so: lupus, fibromialgija, polimialgija, pa tudi nekatere mehanične bolečine v hrbtu/vratu ipd.

    Se spoprijemate z artritisom? Želite zmanjšati bolečine in si povrniti gibljivost? Strokovnjaki pri artritisu priporočajo fizioterapijo kot podporno obliko terapije. Naročite se na fizioterapevtsko obravnavo artritisa v kliniki Medicofit in skupaj s strokovnjakom pripravite individualni načrt zdravljenja.

    Kakšni so vzroki za nastanek artritisa?

    Vzroki za nastanek artritisa so odvisni predvsem od vrste, pogosto pa niso popolnoma znani. Med dejavniki tveganja, zaradi katerih se poveča možnost za razvoj te bolezni, so starost (z leti se obraba in degeneracija sklepov povečujeta), pretekle poškodbe, nezdrav življenjski slog in kajenje.

    Višje tveganje za razvoj bolezni imajo tudi posamezniki s čezmerno telesno težo (teža obremenjuje sklepe, še posebej kolena, boke in hrbtenico), razvije se lahko tudi kot posledica druge avtoimunske bolezni. Pogosto pa je artritis deden – če že ima kdo v družini obolenje, obstaja večje tveganje, da ga bomo imeli tudi mi.

    Nevarnosti in pasti zamujene rehabilitacije

    Pri artritisu ima pravočasna in strokovno usmerjena rehabilitacija pomembno vlogo pri ohranjanju sklepne funkcije ter preprečevanju dolgoročnih posledic vnetnega procesa. Brez ustrezne funkcionalne obravnave se bolečina, togost in omejitve gibanja pogosto stopnjujejo.

    – Vztrajajoče vnetje lahko brez ustrezno prilagojenega obremenjevanja vodi v hitrejši funkcionalni upad.
    – Bolečina in zaščitni gibalni vzorci povečujejo obremenitve drugih delov gibalnega sistema ter dolgoročno poslabšujejo učinkovitost gibanja.
    Dolgotrajna neaktivnost zmanjšuje mišično moč, vzdržljivost in stabilnost, kar dodatno omejuje samostojnost posameznika.

    Neustrezno obravnavan artritis se zato pogosto razvije v dolgotrajno stanje z izrazitejšimi funkcionalnimi posledicami.

    Huda bolečina in omejena gibljivost sklepa sta glavna simptoma

    Artritis se kaže z več znaki, ki vplivajo tako na gibanje in mobilnost kot na splošno počutje. Med značilnimi simptomi so predvsem bolečine v sklepih, ki so lahko stalne ali občasne, pogosto pa se stanje poslabša ob fizičnem naporu ali drugih telesnih obremenitvah. Gibljivost sklepov je pri bolezni namreč močno zmanjšana, kar otežuje že čisto vsakodnevna opravila – na primer obuvanje, pisanje ali dvigovanje predmetov.

    Praviloma so prisotne tudi otekline sklepov, vnetje, občutljivost za dotik in rdečina kože nad prizadetim sklepom. Ena izmed najbolj značilnih težav je jutranja togost sklepov, ki lahko traja od nekaj minut do več ur, še posebej po daljšem mirovanju ali spanju.

    Pri napredovalih oblikah artritisa lahko pride do vidnih deformacij sklepov, na primer ukrivljenosti prstov, zadebelitve sklepov ali izgube funkcionalnosti. Poleg bolečin in omejitev pri gibanju posamezniki pogosto poročajo o kronični utrujenosti, občutku splošne izčrpanosti ter včasih tudi o povišani telesni temperaturi ali hitri izgubi telesne teže, zlasti pri sistemskih oblikah artritisa, kot sta revmatoidni artritis ali lupus. Pravočasna diagnoza in ustrezno zdravljenje lahko pomembno zmanjšata težave in izboljšata kakovost življenja.

    Spoznajte, kako vam pri lajšanju simptomov lahko pomagajo v kliniki Medicofit. Naročite se na celostno fizioterapevtsko zdravljenje artritisa.

    Zdravljenje artritisa: kako uspešno obvladovati simptome?

    Za postavitev diagnoze artritisa je običajno potrebnih več različnih preiskav in testov. Zdravnik praviloma najprej naredi zdravstveno anamnezo in pridobi vse informacije o simptomih, družinski anamnezi in drugih preteklih zdravstvenih težavah. Pomemben je tudi telesni pregled prizadetih sklepov, pri katerem zdravnik preverja prisotnost rdečine in otekline ter v kakšnem obsegu je posameznikovo gibanje že omejeno. V primeru suma na psoriatični artritis pa specialist pregleda tudi kožo.

    Pogosto sledijo še diagnostične in krvne preiskave ter drugi testi, slikovne preiskave, kot so rentgen, ultrazvok, CT (računalniška tomografija) ali MRI (magnetna resonanca). Če je treba, zdravnik posameznika napoti naprej k specialistu za bolezni sklepov, ki bo dokončno potrdil ali ovrgel diagnozo in predlagal ustrezno zdravljenje.

    Možnosti zdravljenja so sicer odvisne od vrste artritisa, njegove resnosti in ravni prizadetosti sklepov. Trenutno ni zdravila, ki bi artritis popolnoma odpravilo, vendar je z različnimi pristopi mogoče simptome učinkovito obvladovati in tako izboljšati kakovost življenja.

    Zakaj izbrati specialistično fizioterapevtsko obravnavo?

    Dolgoročni izid artritisa je v veliki meri odvisen od kakovosti celostne obravnave, pri kateri ima rehabilitacija pomembno mesto. Specialistični pristop omogoča sistematično obravnavo funkcionalnih posledic vnetnega sklepnega procesa in ne zgolj lajšanja simptomov.

    Individualno prilagojen rehabilitacijski program upošteva aktivnost bolezni, stopnjo sklepne prizadetosti in funkcionalno zmogljivost posameznika.
    – Z znanstveno podprtimi metodami se izboljšujeta gibljivost in mišična funkcija ter zmanjšujejo posledice togosti in neaktivnosti.
    Sistematična rehabilitacija prispeva k boljšemu nadzoru gibanja, ohranjanju samostojnosti in dolgoročno ugodnejšemu funkcionalnemu izidu.

    Specialistična fizioterapevtska obravnava predstavlja pomemben del sodobnega obvladovanja artritisa.

    Običajno zdravljenje vključuje zdravila in podporno obliko terapije, kot je fizioterapija. Pri nevnetnih oblikah artritisa, kot je osteoartritis, strokovnjaki posamezniku svetujejo zdravila proti bolečinam, priporočajo se telesna aktivnost, nadzorovanje telesne teže in nasploh zdrav način življenja. Pri vnetnih oblikah, kot je revmatoidni artritis, pa zdravniki poleg omenjenih pristopov predpišejo še protivnetna zdravila, biološka zdravila in t. i. imunomodulirajoča zdravila (antirevmatike), ki vplivajo na potek bolezni.

    Treba je vedeti, da se simptomi pri artritisu od posameznika do posameznika razlikujejo in da se lahko tudi sami simptomi iz dneva v dan spreminjajo.

    Naročite se na celostno fizioterapevtsko obravnavo artritisa v kliniki Medicofit.

    Celostna fizioterapevtska obravnava artritisa v kliniki Medicofit

    Obravnava se v kliniki Medicofit začne s celovito diagnostično terapijo, ki je sicer sestavljena iz pregleda, anamneze, testiranj, ocene tveganja in poglobljene analize zdravstvene zgodovine. Najprej vas temeljito pregleda izkušen specialist fizioterapevt, ki je specializiran za področje, zaradi katerega prihajate.

    Skupaj z vami, po pogovoru in pregledu, se glede na simptome in njihovo intenzivnost pripravi tudi individualno prilagojen načrt podporne terapije, ki je pri artritisu usmerjena predvsem na lajšanje bolečin in težav s sklepi. Fizioterapevt pripravi celovit program, svetuje pogostost obiskovanja terapije in okviren čas celotnega trajanja, ki je najbolj priporočljiv glede na stanje, vrsto in intenzivnost simptomov.

    V kliniki Medicofit verjamejo, da le celovita oskrba vodi do visokokakovostne obravnave in s tem želenih rezultatov (večje gibljivosti in življenja s čim manj bolečinami) ter do čim bolj funkcionalnega življenja.

    Po anamnezi sledi fizioterapevtska obravnava, s katero se začne lajšanje bolečin in obvladovanje drugih simptomov bolezni. To pomeni, da si fizioterapevt prizadeva čim bolj zmanjšati otekline in krepiti gibljivost ter stabilnost sklepov in obsklepnih mišic. Specialist pri tem običajno uporablja manualno terapijo in instrumentalno terapijo (TECAR Wintecare, Summus laser, elektroterapija HiTop ipd.), a poudarek je predvsem na fizioterapevtski vadbi, s katero želimo vzpostaviti mišično ravnovesje in povečati gibljivost.

    Po fizioterapevtskem delu pa je dobro nadaljevati terapijo še s kineziologi, ki v obravnavo postopoma vključujejo prilagojeno zahtevnejšo vadbo za krepitev moči in gibljivosti. Ta vadba pomaga predvsem pri izboljšanju kondicije in moči celega telesa in pozneje pri ohranjanju vzdržljivosti.

    Primer uspešne fizioterapevtske obravnave artritisa kolena

    Zaradi bolečin v desnem kolenu je kliniko Medicofit obiskal 67-letni gospod Goran, ki trikrat tedensko zahaja v bližnji fitnes center in tako skrbi za redno telesno aktivnost. Gospod je imel v preteklosti že dvakrat operiran meniskus desnega kolena.

    Tekom diagnostičnega pregleda je navedel težave z upogibanjem kolena ter oteženo hojo po stopnicah navzdol. Nočno bolečino kot tudi bolečino v mirovanju je zanikal. Fizioterapevt je tekom pregleda opazil morfološke spremembe – naplastitve na obeh kolenskih sklepih, palpatorno pa je bila ugotovljena boleča medialna sklepna špranja desnega kolena.

    Na podlagi temeljite anamneze in kliničnega pregleda je specialist ocenil, da klinična slika nakazuje na degenerativni tibiofemoralni artritis. Predlagano je bilo celostno 15-tedensko fizioterapevtsko zdravljenje s poudarkom na povečanju gibljivosti in izboljšanju moči. Uvodne obravnave so temeljile na zmanjšanju akutnih simptomov. V ta namen so se uporabljal instrumentalni postopki z uporabo TECAR in laserske terapije v kombinaciji s specialnimi manualnimi tehnikami za izboljšanje sklepne gibljivosti.

    Goran je pod nadzorom specialista fizioterapije že od začetka zdravljenja izvajal terapevtske vaje za izboljšanje gibljivosti, ob občutnem zmanjšanju bolečine pa je skrb nad njegovim fizičnim stanjem prevzel strokovnjak kineziologije. Kineziološka faza zdravljenja je zajemala specialno vadbo za krepitev stegenske in obkolčne muskulature ter vaje za izboljšanje propricepcije in funkcionalne vaje.

    Bolečina v desnem kolenu je do zaključka zdravljenja popolnoma izginila. Gospod je poročal o dobrem in zanesljivem občutku v kolenu, saj ga je lahko ponovno obremenjeval in gibal brez omejitev. Po opravljenem zdravljenju se je Goran z zadovoljstvom vključil še v program dolgoročnega vzdrževanja stanja.

    Kaj za lažje življenje z artritisom lahko naredimo sami?

    Za obvladovanje simptomov artritisa lahko veliko naredite sami. Pomembno je, da ostanete telesno dejavni in ohranjate zdravo telesno težo ter skrbite za zdrav življenjski slog s čim manj stresa.

    Samopomoč pri artritisu
    Redno gibanje Redna prilagojena telesna aktivnost za zmanjšanje togosti in izboljšanje gibalne funkcije.
    Vaje za gibljivost Nežne vaje za ohranjanje gibljivosti sklepov in preprečevanje gibalnih omejitev.
    Krepitev mišic Ciljane vaje za krepitev mišic za izboljšanje stabilnosti in zmanjšanje obremenitev na sklepe.
    Lokalna termoterapija Uporaba toplote za zmanjšanje sproščanje napetih mišic in togosti ali hlajenje za zmanjšanje bolečine in vnetja glede na fazo bolezni.
    Prilagoditev obremenitev Prilagajanje dnevnih aktivnosti za preprečevanje poslabšanja simptomov.

     

    Priporočljivo je redno obiskovati zdravnika in dosledno preverjati svoje zdravstveno stanje. Strokovnjaki pri obvladovanju bolezni pa svetujejo še, da v življenje vključite te dobre navade:

    • pisanje dnevnika, v katerega redno zapisujemo simptome, ki se pojavljajo, intenzivnost bolečin, morebitne izboljšave in poslabšanja;
    • obvladovanje bolečine in utrujenosti tudi z različnimi vajami za obvladovanje stresa;
    • redna telesna aktivnost, saj je vadba koristna za splošno dobro počutje;
    • počitek, ko je potreben, in sicer za ohranjanje dobrega ravnovesja med dejavnostjo in počitkom;
    • uživanje zdrave hrane, saj uravnotežena prehrana pomaga doseči zdravo telesno težo in obvladovati vnetja v telesu;
    • izogibanje rafiniranim, predelanim živilom ter uživanje živil, bogatih z antioksidanti in s protivnetnimi lastnostmi;
    • skrb za kakovosten spanec; slaba kakovost spanja lahko poslabša bolečino in sproži utrujenost pri artritisu, zato je dobro izboljšati predvsem spalno higieno. Pomembno je tudi opustiti uživanje kofeina in alkohola, omejiti čas pred zasloni tik pred spanjem ter se izogibati naporni vadbi zvečer;
    • uporaba zaščite za sklepe, s katero jih zavarujemo pred težjimi obremenitvami;
    • med sedenjem si redno privoščiti odmore in se večkrat razgibati.
       

    V kliniki Medicofit prisegajo na celovito fizioterapevtsko obravnavo, prilagojeno posamezniku, in ponujajo napreden pristop zdravljenja. Naročite se na celostno fizioterapevtsko zdravljenje artritisa.

    Če želite izvedeti več informacij, si lahko preberete naš predhodni prispevek o zdravljenju artritisa.

    Naročnik oglasne vsebine je Medicofit

    Novice  |  Slovenija
    Politika

    Pirc Musar: Nihče ne uživa potrebne podpore za mandatarja

    Iz kabineta predsednice so sporočili, da se bodo posvetovanja še nadaljevala, kdaj, pa bodo še sporočili.
    20. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Zvezdana Mlakar

    Ne smemo pozabiti, kdo je pravzaprav ustoličil Stevanovića in Resnico

    Družba, ki ne ceni starosti in umetnosti, ima velik problem, pravi igralka Zvezdana Mlakar. Drevi jo čaka premiera predstave Komarji.
    Lucijan Zalokar 18. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    »Mar gospodje ne vidijo, da jih bo ta možakar vse pahnil v maloro?«

    Stevanović je dobil taktirko v roke in kmalu bodo morali vsi plesati po njegovi muziki.
    Luka Lisjak Gabrijelčič 18. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Obtožbe

    Marta Kos se brani z veliko molka

    Komisarka za širitev v evropskem parlamentu ni vsebinsko komentirala novih obtožb o sodelovanju s tajno službo v času Jugoslavije.
    Peter Žerjavič 20. 4. 2026 | 19:43
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Ko nekomu pomagamo, so to zlati trenutki zmagoslavja« (video)

    Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
    21. 4. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je artritis? Kako olajšati simptome s fizioterapijo?

    Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
    Promo Delo 29. 4. 2025 | 08:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

    Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
    20. 4. 2026 | 11:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Izzivi energetike: številke, ki vzbujajo skrb

    Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
    20. 4. 2026 | 14:44
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Zoran Đukić

    Za 111 stanovanj so imeli več kot 2100 interesentov

    Direktor nepremičninske agencije tudi o trendih na trgu, vplivu vojne in morebitnega zvišanja obrestnih mer ter višjih gradbenih stroških.
    Nejc Gole 18. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Mednarodna primerjava

    Visoka rast cen nepremičnin na Hrvaškem

    Vrednost nepremičnin Slovencev v južni sosedi več kot 2,2 milijarde evrov.
    Nejc Gole 18. 4. 2026 | 04:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    E-mobilnost

    Pri subvencijah je pomembna predvidljivost

    Za električno mobilnost morajo biti spodbude dolgoročne in predvidljive, če želimo, da bodo tudi učinkovite.
    Gašper Boncelj 17. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Zaposleni in umetna inteligenca

    Tudi v dobi UI nujna analitično razmišljanje in prilagodljivost

    Dinamika spreminjanja kompetenc se umirja, a to je rezultat nenehnega učenja in prilagajanja zaposlenih.
    Milka Bizovičar 17. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    promoartritisMedicofitrehabilitacijafizioterapijabolečinakineziologija
    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Gledališki mag

    Tomaž Pandur, umetnik, ki je sanjal z odprtimi očmi

    V mariborski Umetnostni galeriji razstava ob deseti obletnici njegove smrti.
    Vesna Milek 21. 4. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Hrana

    Lobnik: Šole naj uredijo prehrano upoštevajoč veroizpoved in prepričanja

    V priporočilu je zagovornik opozoril, da je treba osebni okoliščini vere in prepričanja obravnavati enako kot osebno okoliščino zdravstvenega stanja.
    21. 4. 2026 | 11:49
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Slovenska gostilna z večstoletno zgodovino prejela pomembno evropsko nagrado

    Na kongresu JRE v Kölnu je priznanje za trajnost prejela družina Repovž iz Šentjanža: »Trajnost za nas ni projekt – to je naš način življenja.«
    21. 4. 2026 | 11:49
    Preberite več
    Lokalno  |  Gorenjska
    Kranj

    Most čez Savo pri Planiki že zgrajen, kdaj bo odprt za promet? (FOTO)

    Vrednost gradnje mostu znaša 2,7 milijona evrov. Most je dolg nekaj več kot 84 metrov in približno deset metrov širši od starega.
    21. 4. 2026 | 11:35
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Od vrta do posla: kako dva mlada Slovenca živita od zemlje

    Kako iz vrtnarjenja ustvariti posel? Ana Kaker in Jan Avsenik v Deloindom podkastu o podjetništvu, samooskrbi, izzivih in življenju z naravo brez olepševanja.
    Nina Štajner 21. 4. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Slovenska gostilna z večstoletno zgodovino prejela pomembno evropsko nagrado

    Na kongresu JRE v Kölnu je priznanje za trajnost prejela družina Repovž iz Šentjanža: »Trajnost za nas ni projekt – to je naš način življenja.«
    21. 4. 2026 | 11:49
    Preberite več
    Lokalno  |  Gorenjska
    Kranj

    Most čez Savo pri Planiki že zgrajen, kdaj bo odprt za promet? (FOTO)

    Vrednost gradnje mostu znaša 2,7 milijona evrov. Most je dolg nekaj več kot 84 metrov in približno deset metrov širši od starega.
    21. 4. 2026 | 11:35
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Od vrta do posla: kako dva mlada Slovenca živita od zemlje

    Kako iz vrtnarjenja ustvariti posel? Ana Kaker in Jan Avsenik v Deloindom podkastu o podjetništvu, samooskrbi, izzivih in življenju z naravo brez olepševanja.
    Nina Štajner 21. 4. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Suhe oči niso malenkost

    Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
    Promo Delo 17. 4. 2026 | 13:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

    Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
    Promo Delo 20. 4. 2026 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tri zgodbe, ki pokažejo, kaj v življenju zares šteje

    Tian Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
    20. 4. 2026 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kam za prvomajske praznike v tujino?

    Krajše potovanje med prvomajskimi prazniki je postalo tradicija. To je dopust pred glavnim dopustom. Poglejmo, kam se letos odpravljajo slovenski popotniki.
    Promo Delo 20. 4. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kako telefoni Galaxy S26 ščitijo vaše podatke

    Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
    Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kaj v resnici določa ceno plina za gospodinjstva

    Kljub nedavni nestanovitnosti na energetskih trgih ni zaznati pritiska na rast cen plina za gospodinjstva. Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen.
    Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Kaj izbrati v Ljubljani, da bo obisk res nekaj posebnega?

    Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
    16. 4. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ste pripravljeni na marketing brez pravil?

    Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
    Promo Delo 20. 4. 2026 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ste pripravljeni na marketing brez pravil?

    Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
    Promo Delo 20. 4. 2026 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

    V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
    17. 4. 2026 | 11:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    OGLED

    Koliko prevar se skriva za denarjem? Odgovor ni prijeten

    Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
    17. 4. 2026 | 09:50
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Gradbeništvo brez prahu: kako STRABAG Slovenija digitalizira eno najstarejših industrij

    Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
    17. 4. 2026 | 11:34
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Lani je bilo pri nas obravnavanih več kot šest tisoč kibernetskih incidentov

    Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
    Promo Delo 15. 4. 2026 | 10:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Pošta Slovenije: sodobne rešitve za dostavo prihodnosti

    Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
    Promo Delo 15. 4. 2026 | 10:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kaj danes zaposleni pričakujejo od sodobnega delodajalca

    Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
    16. 4. 2026 | 11:17
    Preberite več

