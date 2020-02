Asterix in Koronavirus se poznata že tri leta

Ljubljana – Asterix in dirka po Italiji je naslov stripa, ki je bil prvič izdan leta 2017, v slovenščini pa je izšel junija lani. Nanj nas je opozoril urednik kulturne redakcije Dela Andrej Predin.



Strip dvojca René Goscinny in Albert Uderzo spet opisuje dogodivščine pogumnih Galcev Asterixa in Obelixa, ki se udeležita dirke po Italiji. Vratolomno dirko po luknjastih cestah Rimskega cesarstva ekipam številnih ljudstev poleg luknjastih cest dodatno zagrenijo še številne druge težave.



Rimljani namreč ničesar ne želijo prepustiti naključju in so pripravljeni narediti vse za zmago Cezarjevega favorita, maskiranega voznika Koronavirusa, ki tekmuje skupaj s svojim zvestim Bacilusom.