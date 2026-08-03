Astrologinja in šamanka o prerokbi, intuiciji in prelomnem februarju 2027

Astrologinja in šamanka Gaia Asta v intervjuju odpira vprašanja, ki presegajo klasične astrološke napovedi. Ob izidu knjige Prerokba o kondorju in orlu govori o starodavnih učenjih perujskih staroselcev, prebujanju intuicije, moči ženskega principa in ponovnem povezovanju človeka z naravo.

Posebno pozornost vzbuja njena napoved za Slovenijo. »Februarja 2027 se bodo stvari v Sloveniji začele drastično spreminjati,« pravi Gaia Asta. Kaj naj bi sprožilo ta preobrat, kako se lahko nanj pripravimo in zakaj v času velikih sprememb toliko ljudi išče odgovore v duhovnosti? V pogovoru spregovori tudi o notranjih preobrazbah, ravnovesju med razumom in srcem, pozabljenih vezeh z naravo ter osebnih izkušnjah, ki so jo pripeljale do šamanskih učenj.

Celoten intervju z Gaio Asta preberite na Onaplus.si, kjer razkriva, kaj po njenem prinaša leto 2027 in zakaj bo prav februar prelomni mesec.