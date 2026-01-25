Ena od šaljivih različic na pregovor Kdor visoko leta, nizko pade je Kdor visoko leta, je astronavt. V kratkem, če ne bo zamud, bodo štirje astronavti – med njimi tudi astronavtka – poleteli tako visoko, kot že 50 let ni nihče: do Lune in nazaj.

Beseda astronavt etimološko pomeni zvezdni mornar. Poimenovanje je smiselno, saj so bili včasih mornarji tisti, ki so odkrivali nove svetove. Ko je neodkritih krajev na Zemlji zmanjkalo, se je naš pogled – skupaj z razvojem vesoljske tehnologije – usmeril v nebo.

Tokrat bodo astronavti Luno le obkrožili in se vrnili nazaj, pristanek na Luni pa je predviden za naslednjo misijo, ki bo po trenutnih načrtih leta 2027. Če seveda uspe ta misija. Kot vse odprave v neznano je tudi let v vesolje nevaren in vsaka napaka je lahko smrtna. Zato večina smrtnikov raje ostaja na varnih tleh, ker pa smo radovedna bitja, bo marsikdo od nas misijo spremljal v živo. S tem se bomo Luni približali tudi mi: če že ne kot astronavti v vesoljski kapsuli, pa vsaj virtualno na svojem telefonu ali drugem zaslonu. Ampak, kakšna je danes, ko je vse virtualno, sploh razlika?

***

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtor: dr. Dejan Gabrovšek.