Ortopedski kirurg pojasnjuje sodoben enostopenjski način zdravljenja poškodb hrustanca z lastnim tkivom pacienta.

Poškodbe sklepnega hrustanca so pogost vzrok za bolečino, oteklino in omejeno gibljivost sklepa, zlasti pri telesno aktivnih posameznikih.

Hrustančno tkivo zaradi svoje značilne zgradbe in odsotnosti žilja, ki bi omogočalo prehranjevanje, nima sposobnosti obnove oziroma regeneracije. Nezdravljene okvare zato sčasoma napredujejo in lahko vodijo v zgodnjo artrozo.

V zadnjem desetletju so v ospredju biološke metode zdravljenja hrustanca, ki skušajo spodbuditi naravne procese obnove. Ena izmed novejših tehnik je metoda AutoCart – enostopenjski avtologni poseg poprave hrustanca s poškodovančevim lastnim tkivom.

Kako poteka zdravljenje po metodi AutoCart?

Metoda AutoCart je namenjena zdravljenju omejenih poškodb hrustanca celotne debeline, največkrat v kolenskem sklepu, vse bolj pogosto in uspešno pa tudi v gležnju. Poseg izvedemo artroskopsko ali skozi manjši kirurški rez.

Kirurg najprej odstrani poškodovani hrustanec in ustrezno pripravi ležišče okvare. Pri tem pridobi drobce zdravega hrustanca, ki jih bo uporabil v nadaljevanju posega.

Uporaba pacientovega lastnega tkiva

Andrej Lahajner, dr. med., specialist ortopedske kirurgije, Artros

Ključna značilnost metode AutoCart je uporaba avtolognih, torej drobnih delcev hrustanca, ki jih kirurg pridobi med posegom. Ti delci se pomešajo z biološkimi komponentami, pogosto s trombocitno plazmo (PRP), ter vnesejo v pripravljeno vrzel v hrustančni površini sklepnega hrustanca. Zmes se stabilizira z biološkim lepilom ali membrano, kar ustvari ogrodje za regeneracijo tkiva.

Ena ključnih prednosti metode AutoCart je, da se vse opravi v enem samem posegu – brez dodatnega odvzema in laboratorijske gojitve celic, kot je to potrebno pri klasični metodi ACI. To pomeni krajši in preprostejši potek zdravljenja. Ker se uporablja bolnikovo lastno tkivo, je možnost zavrnitvene reakcije praktično zanemarljiva. Namen zdravljenja je predvsem ublažiti ali odpraviti bolečino ter sklepu povrniti stabilnost in gibljivost, ki omogočata vrnitev k vsakodnevnim in športnim dejavnostim.

Kako uspešno je zdravljenje z metodo AutoCart?

Zgodnji klinični rezultati so spodbudni: večina bolnikov poroča o občutnem zmanjšanju bolečine in boljši gibljivosti sklepa, zlasti če gre za mlajše, aktivne posameznike. Najuspešnejše je zdravljenje okvar do površine največ 6 cm2, kar je sicer že kar precej obsežna poškodba, ki pa jo je mogoče uspešno sanirati. Pomembno je poudariti, da uspeh ni odvisen le od operacije – ključna sta tudi ustrezna izbira bolnika ter dosledna in strokovno vodena pooperacijska rehabilitacija.

Potrpežljivost pri rehabilitaciji se splača

V primerjavi z osnovnimi artroskopskimi posegi na kolenu, kot je na primer delna odstranitev poškodovanega meniskusa, je rehabilitacija po metodi AutoCart daljša in bolj zahtevna. Zelo pomembno je, da vodeno, individualno fizioterapevtsko obravnavo začnemo že v prvih dneh po operaciji.

V nekaterih primerih je potrebna uporaba opornice in bergel. Gibljivost se pridobiva postopoma, iz tedna v teden, pogosto ob pomoči naprave za pasivno razgibavanje (kinetek).

Že na prvih kontrolah po operaciji pogosto ugotavljamo, da pacienti navajajo le blage ali minimalne bolečine. Čeprav je to za operiranca dober znak, je lahko tudi tveganje: zaradi hitrega izboljšanja se nekateri prezgodaj vrnejo k intenzivnejšim obremenitvam. Pretirana aktivnost v zgodnji fazi lahko poškoduje predel zdravljenega hrustanca in poslabša končni rezultat. Zato je dosledno upoštevanje rehabilitacijskih navodil nujno.

Most med klasičnimi in naprednimi tehnikami

AutoCart je sodoben, biološko usmerjen pristop k obnovi hrustanca. Zapolnjuje vrzel med klasičnim mikrofrakturiranjem in zahtevnejšimi celičnimi regenerativnimi tehnikami.

Dosedanje izkušnje kažejo, da je učinkovitost zdravljenja boljša, rezultati pa trajnejši kot pri nekaterih klasičnih metodah. Ob pravilni izbiri bolnika in skrbno vodeni rehabilitaciji lahko metoda pomembno izboljša kakovost življenja in omogoči vrnitev k aktivnemu življenjskemu slogu, o čemer najbolje pričajo zgodbe pacientov, kot je tale.

