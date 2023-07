Avstralija kot prva na svetu odobrila uporabo psihedelikov pri terapijah

Avstralski, tradicionalno konservativni regulator zdravil, je odobril uporabo psihedelikov za pomoč pri terapevtskih obravnavah.

Glede na odločitev bodo psihiatri lahko uporabljali psilocibin, ki ga najdemo v t.i. norih gobah, pri zdravljenju depresije pri ljudeh, ki so odporni na zdravila. Prav tako bo pri zdravljenju post-travmatske stresne motnje dovoljen MDMA, sestavina, ki jo med drugim najdemo tudi v ekstaziju.

Spremembe začnejo veljati danes, s čimer bo Avstralija prva država, ki je na nacionalni ravni psihedelične substance opredelila kot zdravila, poroča BBC.

V določenih primerih se na raziskovalni ravni psihedeliki uporabljajo še v Švici, Kanadi in Izraelu. Psihedelične klinike delujejo zakonito tudi v drugih državah, vključno z Jamajko in Kostariko.

Ekstazi, ki je bil leta 1912 razvit kot zaviralec apetita, so v ZDA uporabljali v terapevtskih seansah vse do sredine 70. let prejšnjega stoletja, ko so ga zaradi množičnih zlorab prepovedali. V Avstralijo je zaradi učinkov povečane energije, empatije in užitka vstopil v osemdesetih letih 20. stoletja kot droga na zabavah. Leta 1987 pa so ga uvrstili na seznam prepovedanih drog.

Na prelomu tisočletja so raziskovalci znova začeli preučevati učinke psihedelikov. Nedavna ugotovitve kažejo, da lahko tako MDMA kot psilocibin hitro izboljšata simptome hude depresije, čeprav ni znano, zakaj do tega pride.

V Avstraliji ne more vsak psihiater predpisati psihedelikov. Da postanejo pooblaščeni predpisovalci, morajo zaprositi za dovoljenje pri odboru za etiko in pri avstralskem regulatorju za zdravila Therapeutic Goods Administration (TGA).

Po ocenah strokovnjakov, ki jih navaja BBC, naj bi bili stroški zdravljenja – vključno s samimi zdravili, nadzorom multidisciplinarnih skupin, psihiatričnimi sejami in najemom zasebne klinike – zelo visoki, vse do 30.000 avstralskih dolarjev (20.000 ameriških dolarjev) na zdravljenje.

Brez sicer načrtovanih državnih subvencij se pričakuje, da bo zdravljenje s psihedeliki nedostopno za večino bolnikov, še navaja BBC.