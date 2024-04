Avstralska zahteva, ameriško premišljevanje

Novica, da ameriški predsednik Joe Biden premišlja o zahtevi avstralske vlade, naj ZDA opustijo pregon ustanovitelja Wikileaksa Juliana Assangea, je marsikomu dala upanje, da se bo dolga zgodba vendar enkrat končala. Assangeeva žena Stella je na omrežju x ameriškemu predsedniku sporočila: »Storite, kar je prav. Opustite obtožbe!«

Avstralski parlament je nedavno sprejel zahtevo – strinjal se je tudi premier Anthony Albanese – o Assangeevi vrnitvi v rodno Avstralijo, četudi ameriške oblasti od britanskih zahtevajo, da dvainpetdesetletnika izročijo zaradi obtožb o razkrivanju tajnih vojaških depeš. Na vprašanje, ki so mu ga postavili v sredo, je ameriški predsednik Biden kratko odgovoril: »Razmišljamo o tem.«

Avstralski parlament

Zahtevo je avstralski parlament sprejel februarja, Albanese je parlamentarcem takrat povedal: »O ravnanju gospoda Assangea ima vsakdo lahko svoje mnenje ... Toda ne glede na stališča se ta stvar ne more kar nadaljevati in nadaljevati v nedogled.«

Londonsko višje sodišče je marca odločanje o ameriški zahtevi za izročitev preložilo in odločilo, da morajo ZDA zagotoviti, da Assangeu ne grozi smrtna kazen. O zadevi in morebitnih ameriških odgovorih bodo spet odločali konec maja.

Zdajšnji glavni urednik Wikileaksa Kristinn Hrafnsson je povedal, da še ni prepozno, da bi ameriški predsednik opustil »politično motivirano dejanje« svojega predhodnika.

V obtožnici ameriškega tožilstva zoper ustanovitelja Wikileaksa je 18 točk zaradi objave zaupnih vojaških in diplomatskih sporočil v zvezi z vojnama v Afganistanu in Iraku, skoraj vse so sankcionirane po zakonu o vohunjenju. Assange je zadnjih pet let zaprt v londonskem zaporu Belmarsh, pred tem je sedem let preživel na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu.