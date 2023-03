Avstralski deskar na valovih vztrajal 40 ur

Avstralec Blake Johnston je v zadnjih slabih dveh dneh kar 40 ur preživel na valovih in tako premagal prejšnji rekord v najdaljšem deskanju na valovih. Dosedanji najdaljši čas Južnoafričana Josha Enslina je namreč znašal 30 ur in enajst minut. Ko se je v večernih urah po lokalnem času privlekel iz vode, ga je na plaži Cronulla v Sydneyju pričakala množica navijačev, ki ga je nato (s črnim klobukom na glavi) na ramenih odnesla z obale.

Občudovalci in mediji so ga prestregli že po več kot 30 urah deskanja, ko je bil rekord že njegov in je priznal, da se po vseh teh urah v vodi počuti »precej kuhanega«. A bom zdržal, je dodal, in se po tem kratkem premoru za hrano in vodo ter dodatni nanos kreme za sončenje, ki so mu bili dovoljeni, odveslal 40 uram naproti.

V valove se je pognal v četrtek zgodaj zjutraj, ob osvetljavi reflektorjev, in med deskanjem premagal več kot 700 valov, kljuboval rojem meduz in temnemu morju, ki je dom številnim vrstam morskih psov. Poseben izziv je bil vročinski val, ki je zajel Sydney, a zaradi tega se je tudi temperatura vode gibala okoli prijetnih 24 stopinj Celzija.

Med podvigom si je lahko vzel tudi krajše odmore za prigrizek, vodo in nov sloj kreme za sončenje. FOTO: Saeed Khan/AFP

Njegova misija je tudi dobrodelna, saj zbira denar za pomoč ljudem, ki imajo težave v duševnem zdravju, pa tudi za fundacijo Chumpy Pullin, ustanovljeno v spomin na avstralskega deskarja na snegu Alexa »Chumpyja« Pullina, ki je leta 2020 utonil med podvodnim ribolovom. Doslej je Johnston zbral več kot 130.000 evrov, na lov za rekordom pa se je podal deset let po tistem, ko je izgubil očeta zaradi samomora.

Kot je poročal AFP, je sprva nameraval denar zbrati s tekom na tisoč kilometrov, a ko je videl, da znaša rekord v deskanju »le 30 ur«, se je odločil za ta podvig. »Na ta način lahko deskam z ljudmi, zberem skupnost in naredim razliko za prihodnost,« je dejal Johnston, oče dveh otrok, ki jih zdaj poučuje deskanje in poskuša navdihniti mlade. Svoje zmogljivosti tokrat ni preizkušal prvič; leta 2010 je že pretekel sto kilometrov vzdolž razgibane obale južno od Sydneyja, večino poti bos.

S svojim ciljem je kajpak pritegnil tudi pozornost medijev. FOTO: Saeed Khan/AFP

»S svojimi dogodivščinami se pogosto priženem do skrajnosti in si poskušam dokazati, da lahko prebrodim težke čase,« je med drugim povedal medijem. Najbolj se je bal dehidracije in težav zaradi pomanjkanja spanja, pa tudi vnetja ušes; kot je povedal njegov brat Ben, so bili pripravljeni tudi na morebiten napad morskega psa, čeprav jih to v resnici ni skrbelo. A najtežji trenutek za brata je bil, je še dodal, ko je sredi noči izginil v temi.