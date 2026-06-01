Avtobus št. 666, ki pelje v »pekel«, se vrača na cesto

Evropski prevoznik Flixbus je napovedal vrnitev avtobusne linije št. 666 v poljsko obmorsko letovišče Hel, s čimer obuja na Poljskem kontroverzno »pot v pekel«, ki jo je prej upravljalo lokalno prevozniško podjetje PKS Gdynia, piše britanski BBC. Konservativne krščanske skupine so v preteklosti ostro nasprotovale »satanistični« povezavi številke 666 z mestecem Hel, zato je bila leta 2023 številka spremenjena v 669.

Avtobus številka 666 (na promocijski fotografiji poljskega avtobusnega prevoznika PKS Gdynia) bo poleti spet vozil vzdolž baltske obale. FOTO: PSK Gdynia

Nova 13-urna avtobusna linija, ki jo bo upravljal Flixbus, bo povezala Krakov s Helom in bo potekala skozi druga večja poljska mesta, vključno s prestolnico Varšavo. Tiskovni predstavnik Flixbusa Aleksander Kalenik je za poljsko tiskovno agencijo TVN24 izjavil: »Številka 666 je bila namerno izbrana kot element tržnega komuniciranja, namenjen povečanju prepoznavnosti povezave na priljubljeni počitniški poti do Hela.«

Nemški Flixbus vrača številko 666 na priljubljeno počitniško pot do Hela. FOTO: Jure Eržen

Junija 2023 je tiskovni predstavnik prevoznika PKS Gdynia medijem povedal: »Uprava je popustila pod težo pisem in prošenj, ki so nam jih poslali ljudje – morda ne v velikem številu, a redno skozi več let – z zahtevo po spremembi številke linije.«

Ena od poljskih verskih organizacij je avtobusno podjetje obtožila »širjenja satanizma«, piše BBC. Biblija namreč opredeljuje 666 kot »številko zveri«, Hel pa je le en »l« krajši od angleške besede pekel (hell). Poljska je večinsko rimskokatoliška država, kjer ima Cerkev tradicionalno velik vpliv na vsakdanje družbenopolitično dogajanje.

Poljska je večinsko rimskokatoliška država, kjer ima Cerkev tradicionalno velik vpliv na vsakdanje družbenopolitično dogajanje. Fotografija je simbolična FOTO: Reuters

Avtobusna linija št. 666 je bila priljubljena predvsem med tujimi turisti, saj večina Poljakov imena Hel ni povezovala s peklom, ki se mu po poljsko reče piekło. Mimogrede, na Poljskem obstaja vsaj sedem krajev, ki se imenujejo Piekło.

Mesto Hel leži na koncu 35 kilometrov dolgega polotoka Hel, ki štrli iz severne obale Poljske v Gdanskem zalivu ob Baltskem morju, še piše BBC. Turiste tja privabljajo peščene plaže, starinska arhitektura in zatočišče za tjulnje, linija 666 pa vozi le v poletnih mesecih. Ljubiteljem legendarne avstralske hard rock skupine AC/DC se je verjetno prav zabavno zdelo peljati z avtobusom št. 666 po »cesti v pekel« (Highway to Hell, kakor se imenuje pesem AC/DC iz leta 1979). No, zdaj si bodo to spet lahko privoščili.