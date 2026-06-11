Azijska restavracija v Ljubljani navdušuje brez klišejev

Kako zasnovati azijsko restavracijo brez stereotipnih dekoracij in pričakovanih klišejev? Odgovor ponuja nov interier v starem mestnem jedru Ljubljane, pod katerega so se podpisali AKSL arhitekti. Prostor zaznamujejo naravni materiali, zemeljski odtenki, premišljena osvetlitev in diskretni oblikovalski namigi na azijsko kulinariko. Posebno pozornost pritegnejo podosvetljeni krožni elementi, navdihnjeni z dim sum košarami, medtem ko dialog med surovim betonom, toplim lesom in tekstilom ustvarja prijetno ter intimno vzdušje za goste.

V celotnem članku na Deloindom.si preverite, kako so arhitekti azijsko identiteto prevedli v sodoben evropski oblikovalski jezik, katere detajle so skrili v interier ter kako so zasnovali tudi sanitarije in zunanji vrt, ki zaokrožata celotno zgodbo prostora.