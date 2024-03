Baby Lasagna vodi na evrovizijskih stavnicah

Evrovizijske stavnice, ki so v zadnjih letih precej natančno napovedale razplet na vrhu, največ možnosti za zmago na Švedskem pripisujejo hrvaškemu pevcu Baby Lasagni. Južna soseda ima trenutno, kakor je razvidno s spletišča Eurovisionworld, 14 odstotkov možnosti, da bi prvič v zgodovini slavila na najbolj gledanem nešportnem televizijskem dogodku na svetu.

Kot je na svojem instagramu komentiral glasbenik iz Umaga, je novica »nekaj norega, v tem trenutku sploh ne vem, kako naj se odzovem na to.«

Razmerja sil

Stavnice so pred tem zmago na Evroviziji v Malmöju, tretjem največjem švedskem mestu, napovedovale Ukrajini, a je Marko Purišić v nekaj dneh po zmagi na Dori pristal na tretjem oziroma drugem mestu, včeraj zvečer pa skočil na sam vrh in se tam izenačil z ukrajinskima izvajalkama. Skladba Rim Tim Tagi Dim, izvedena v angleščini, je prepričljivo zmagala na Dori, saj je desetkrat več Hrvatov izbralo njegovo skladbo o begu možganov in praznjenju podeželja, kot jih je glasovalo za Alena Djurasa, ki je pristal na drugem mestu s skladbo A Tamburitza Lullaby.

Razmerja sil se utegnejo do majskega finala še precej pomešati, nenazadnje je za zdaj znanih le 27 od 37 skladb. Med tisti, ki še niso izbrale svojega predstavnika, je tudi Islandija, ki jo stavnice uvrščajo na tretje mesto. Razlog za visoko uvrstitev je precej velika možnost, da v politično razgretih časih, to nordijsko državo zastopa palestinski glasbenik Bashar Murad. Ali se bo dejansko slišal njegov glas pred milijonskim evropskim občinstvom, bo znano jutri.

Slovenski predstavnici pripisujejo en odstotek za zmago, tako kot približno tretjini držav udeleženk.