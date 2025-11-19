Baby Shark: kako je otroška pesem postala milijonski posel

Junija 2016 je Kim Min Seok odobril objavo 90-sekundnega videa otroške pesmi, ne da bi vedel, kakšen učinek bo ta sprožila v svetu, piše BBC. Posnetek Baby Shark je hitro postal globalni fenomen, ki je zbral več kot 16 milijard ogledov in je postal najbolj gledan video v zgodovini youtTuba.

Pesem ni samo očarala malčkov, temveč je postavila temelje, s katerimi je Pinkfong zrasel v medijsko podjetje, vredno približno 92 milijonov evrov.

»Nismo pričakovali, da bo izstopal od naše preostale vsebine,« je povedal Kim, izvršni direktor Pinkfonga, ki ima sedež v Seulu. »A ko pogledamo nazaj, je bil to prelomni trenutek, ki je odprl pot našemu globalnemu uspehu.«

V začetku so bili v podjetju zaposleni zgolj trije: Kim, tehnični direktor Dongvu Son in še ena oseba. FOTO: Jung Yeon-je/AFP

V torek je Pinkfong dosegel nov mejnik: podjetje je vstopilo na južnokorejski borzni trg, kjer so delnice ob debiju poskočile za več kot devet odstotkov, kar je podjetju prineslo vrednotenje nad 368 milijonov evrov.

Od majhne pisarne do globalnega podjetja

Pinkfong, ustanovljen leta 2010 kot SmartStudy, je ustvarjal digitalne vsebine za otroke do 12. leta. V začetku so bili v podjetju zaposleni zgolj trije: Kim, tehnični direktor Dongvu Son in še ena oseba. »Pisarna je bila tako majhna, da takrat niti plače nismo pričakovali,« se spominja Kim.

Podjetje se je kasneje osredotočilo na predšolske otroke, zraslo na približno sto zaposlenih in se specializiralo za preproste, izobraževalne igre in vsebine. »In takrat je nastopil Baby Shark,« dodaja Kim.

Od leta 2022 se podjetje uradno imenuje The Pinkfong Company, po risanem liku vesele in radovedne lisice. Danes ima podjetje okoli 340 zaposlenih in pisarne v Tokiu, Šanghaju in Los Angelesu.

Fenomen Baby Shark

Pesem Baby Shark je menda izvorno nastala v ZDA v 70. letih in so jo pogosto prepevali na otroških poletnih taborih, še piše BBC. Pesem, ki se ponavlja »Baby shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo«, je za otroke zelo privlačna, za odrasle pa lahko nadležna, pravi medijski analitik Kevin Chew z Nanyang Technological University.

Od leta 2022 se podjetje uradno imenuje The Pinkfong Company, po veseli in radovedni lisici iz enega izmed risanih likov. FOTO: Jung Yeon-je/AFP

»Je kot K-pop pesem – hitra, ritmična in zasvojljiva,« pravi Kim. »Melodija ima skoraj hipnotični učinek, zaradi česar si jo otroci hitro zapomnijo.«

Pesem je postala pravi hit, ko so jo s plesno rutino začeli izvajati na otroških dogodkih v Jugovzhodni Aziji. Videoposnetki otrok in odraslih, ki plešejo, so se hitro širili po spletu, posnetek pa je postal viralen.

»V pisarni Pinkfonga je vladalo praznično vzdušje, ko smo opazovali, kako hitro naraščajo ogledi,« se spominja Kim. Novembra 2020 je Baby Shark postal najbolj gledan video na youtubu.

V prvih letih po izidu je ustvaril približno polovico prihodkov podjetja in postal odskočna deska za nove vsebine in izdelke. Leta 2019 se je podjetje soočilo tudi s pravnim izzivom zaradi obtožb plagiatorstva, a je vrhovno sodišče Južne Koreje primer zavrnilo, saj je pesem izpeljana iz ljudske pesmi v javni domeni.

Ali lahko Pinkfong preseže Baby Shark?

Čeprav druge franšize, kot sta Bebefinn in Sealook, hitro rastejo, mora podjetje dokazati, da njegov uspeh ne temelji zgolj na Baby Sharku, opozarja profesorica Min Jung Kim z Univerze v Seulu.

Podjetje je v borznem debiju zbralo približno 47,8 milijona evrov in denar namerava vložiti v širitev linije filmov in novih likov. FOTO: Jung Yeon-je/AFP

Ciljno občinstvo – malčki, ki radi večkrat gledajo isto vsebino – je velika prednost. Kim Min Seok je prepričan, da lahko podjetje raste tudi zunaj Baby Sharka, ki trenutno ustvarja približno četrtino prihodkov, medtem ko Bebefinn prispeva okoli 40 odstotkov.

Podjetje je v borznem debiju zbralo približno 47,8 milijona evrov in denar namerava vložiti v širitev linije filmov in novih likov. Cilj Pinkfonga je tudi postati tehnološko podprti ustvarjalec vsebin, ki bo pri novih projektih uporabljal podatke o gledanosti in navadah občinstva.