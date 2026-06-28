Bad Bunny in največja hišna zabava na svetu

Portoriški raper Bad Bunny je na prvem od dveh razprodanih koncertov na stadionu Tottenham pred približno 50.000 obiskovalci navdušil občinstvo s praznovanjem srednje- in južnoameriške kulture, so poročali za BBC.

Med koncertom se je poklonil prebivalcem Venezuele, kjer je po dveh močnih potresih v sredo število smrtnih žrtev še naprej naraščalo. »Latinoameričani po svetu vam stojimo ob strani,« je dejal.

Bad Bunny, s pravim imenom Benito Antonio Martínez Ocasio, se s tem koncertom približuje zaključku svetovne turneje Debí Tirar Más Foto, v okviru katere ne bo obiskal Združenih držav Amerike, ker ga, kot je dejal, »skrbi, da bodo njegovi oboževalci tarča agentov ameriške službe za priseljevanje in carino (ICE)«.

Album DTMF, kot ga pogosto imenujejo, se je februarja na podelitvi grammyjev zapisal v zgodovino kot prvi, v celoti odpet v španščini, ki je dobil nagrado za album leta.

Osemletna diskografija

Koncert se je začel tam, kjer se album konča – s pesmijo La Mudanza (Selitev), ki je določila ton večera z brisanjem ­žanrskih meja ter združevanjem sodobnega latinskega rapa in tradicionalne salse ob spremljavi žive glasbene skupine.

Evforijo je povzročila uspešnica ­Nuevayol, ena od ključnih skladb, s katero je Bad Bunny prodrl med britansko občinstvo. Velik del koncerta se je odvijal na drugem odru, zasnovanem kot tradicionalna portoriška hiša, La Casita, ki je koncertu dala občutek skupnosti in intimnosti – kot da bi nastopal na največji hišni zabavi na svetu.

Album Debí Tirar Más Fotos, kar v prostem prevodu pomeni 'Moral bi posneti več fotografij', je intimen album, ki ­razi­skuje izgubo, hrepenenje, nostalgijo in identiteto. Triurni nastop je pokazal, da raper ni zaslovel čez noč. Obiskovalce je popeljal skozi osemletno diskografijo in raziskoval različne kombinacije trapa in reggaetona.

Koncert na stadionu, ki je delno zasnovan tudi za tekme lige NFL, je imel podobno simboliko kot nastop Bad Bunnyja med polčasom superbowla, ki so ga mnogi razumeli kot politično izjavo in praznovanje enotnosti vseh Amerik. FOTO: Violeta Santos Moura Reuters

Koncert na stadionu, ki je delno zasnovan tudi za tekme lige NFL, je imel podobno simboliko kot nastop Bad Bunnyja med polčasom superbowla, ki so ga mnogi razumeli kot politično izjavo in praznovanje enotnosti vseh Amerik.

Čeprav je londonsko občinstvo – potem ko jih je na začetku vprašal za dovoljenje – skoraj ves čas nagovarjal v španščini, tokrat po poročanju BBC ni podajal neposrednih političnih izjav. Njegovo turnejo številni razumejo kot spodbudo k multikulturnosti in ohranjanju kulturne identitete.

Med obiskovalci je bilo na tisoče pripadnikov latinskoameriških diaspor, ki so mahali z zastavami, pa tudi številni znani obrazi: na tribunah so opazili Adele, v La Casiti televizijsko voditeljico Mayo Jama, nekaj dni pred začetkom Wimbledona je eno izmed pesmi napovedal Novak Đoković.