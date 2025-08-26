  • Delo d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Bakerjeva cista nastane na zadnji strani kolena. Povzroča občutek napetosti, nelagodje in bolečine za kolenom. FOTO: Medicofit
    26. 8. 2025 | 08:13
    Pri Bakerjevi cisti že preproste dejavnosti, kot so hoja po stopnicah, klečanje ali celo popolno iztegovanje noge, lahko postanejo velik izziv.

    Poplitealna cista, bolj znana kot Bakerjeva cista, je bolezensko stanje, pri katerem na zadnji strani kolena v predelu kolenske kotanje nastane oteklina, napolnjena s tekočino. Njen glavni simptom je mehka bulica na zadnji strani kolena, ki se razvije posteriomedialno – zadaj tik pod kolensko gubo na notranji strani. Pri odraslih so Bakerjeve ciste pogosto povezane z degenerativnimi obolenji kolena, bolniki pa poročajo o občutku napetosti, nelagodju in bolečinah za kolenom.

    Najpogostejše pri osebah, starih od 35 do 70 let

    Bakerjeve ciste se največkrat razvijejo pri odraslih, starih od 35 do 70 let. Pogostejše so pri starejših, saj se z leti poveča verjetnost, da se v kolenu vzpostavi povezava med sklepom in sluznimi vrečami (burzami), kamor lahko odteka odvečna sklepna tekočina. Bakerjeve ciste se pojavljajo tudi pri otrocih, in sicer med 4. in 7. letom starosti, vendar je klinična slika drugačna kot pri odraslih.

    Preverite, ali imate tudi vi Bakerjevo cisto, in se naročite na diagnostični pregled v kliniki Medicofit.

    Vzrok: kopičenje in iztiskanje sklepne tekočine

    Bakerjeve ciste pri odraslih se najpogosteje pojavljajo zaradi poškodbe hrustanca ali meniskusa, poškodbe kolena, zaradi sočasne degenerativne bolezni kolenskega sklepa, kot so osteoartritis, revmatoidni artritis, infekcijski artritis ali bolezen sklepne ovojnice. Ker so pogosto asimptomatske, jih najpogosteje odkrijejo naključno pri fizičnem pregledu ali slikovnih preiskavah, na primer pri slikanju z magnetno resonanco pri odraslih s sumom na osteoartritis ali notranje nepravilnosti kolena.

    Razvoj Bakerjevih cist je povezan z več dejavniki. Nastanejo in se povečujejo zaradi kopičenja in iztiskanja sklepne tekočine, ki se nabira med polopnasto mišico (ena od mišic zadnje stegenske lože, lat. musculus semimembranosus), ki upogiba koleno, in notranjo glavo mečne mišice (lat. caput mediale musculi gastrocnemii).

    Bakerjeve ciste so poimenovali po kirurgu iz 19. stoletja, ki jih je prvi opisal, dr. Williamu Morrantu Bakerju.

    Mečne mišice in zadnje stegenske mišice pri gibanju kolena (upogibanju in iztegu) tekočino potiskajo proti cisti. Poleg tega se med gibanjem kolena tlak v sklepu spreminja – pri upogibu je nižji, pri iztegu pa višji –, kar dodatno usmerja tekočino iz nadpogačične burze proti cisti.

    Bakerjeva cista se lahko poveča tudi zaradi drobnih poškodb sluzne vrečke (burze) med krčenjem mišic ali kot posledica izbočenja sklepne ovojnice v predel za kolenom. Vse te spremembe prispevajo k nabiranju tekočine in s tem k razvoju ciste, ki lahko nastane tudi zaradi ponavljajočih se obremenitev pri aktivnostih, ki vključujejo stalne gibe kolena, in zaradi anatomskih dejavnikov, saj so nekateri posamezniki bolj nagnjeni k nastanku tega bolezenskega stanja.

    Bakerjeva cista je lahko zelo majhna in brez simptomov ali pa precej velika, pri čemer so spremembe v velikosti zelo pogoste. Pri manjših cistah je pogosto prisotna pregrada, ki ločuje del ciste med polopnasto in mečno mišico. Ta pregrada lahko deluje kot enosmerni ventil, ki omogoča vstop tekočine v cisto, preprečuje pa njen odtok.

    Občutek napetosti in bolečine za kolenom

    Bolnik z Bakerjevo cisto ima občutek napetosti, nelagodja in bolečine v predelu za kolenom, hkrati se pojavi tudi oteklina, ki je pogosto najbolj vidna, ko stoji z iztegnjenim kolenom, pri upogibu kolena – zlasti okoli 45 stopinj – pa se oteklina zmanjša ali celo izgine. To se zgodi zato, ker se z upogibom zmanjša napetost na cisto, kar olajša simptome. Bolečina se običajno okrepi ob večji telesni dejavnosti in lahko ovira popolno iztegovanje ali upogib kolena.

    Če se cista povečuje, lahko začne pritiskati na okoliške vene, kar povzroči zastajanje krvi v spodnjem delu noge. Posledica so otekanje, občutek teže ali celo bolečina. V nekaterih primerih lahko cista prodre globlje v mečno mišico. To je tako imenovana disekcijska cista, ki povzroči dodatno oteklino, rdečino, bolečine v mečni mišici in znake, podobne vnetju ven ali globoki venski trombozi.

    Zapleti, ko Bakerjeva cista poči

    Bakerjeva cista lahko tudi poči, kar se zgodi, ko se v njej hitro nabere preveč tekočine in pritisk postane previsok. Izlitje tekočine v okoliška tkiva sproži vnetni odziv, ki je lahko zelo podoben simptomom vnetja ven v mečni mišici. Bolniki takrat občutijo ostro bolečino v kolenu ali mečih, otekanje, rdečino in občutek, kot da jim po mečih teče topla tekočina.

    V redkih primerih lahko počena ali močno povečana Bakerjeva cista povzroči dodatne zaplete. Med možnimi zapleti so tudi pritisk na zadnji tibialni živec, kar lahko povzroči bolečine v mečih in odrevenelost stopala, zožitev ali stisnjen pretok v arteriji za kolenom, kar vodi v otekanje spodnjega uda, ter tako imenovani sindrom povišanega mišičnega tlaka.

    Gre za resno stanje, pri katerem se v mišičnih prostorih poveča pritisk do te mere, da sta motena prekrvitev in prenos živčnih signalov. Simptomi so odvisni od prizadetega območja, lahko pa vključujejo bolečine, šibkost v prstih, otekanje in motnje občutkov v stopalu ali goleni. Če se bolečina in oteklina stopnjujeta, poiščite zdravniško pomoč, da izključite krvni strdek.

    Naročite se na fizioterapevtsko zdravljenje Bakerjeve ciste.

    Samopomoč: počitek, led in dvig noge

    Nekatere ciste, zlasti pri otrocih, lahko celo izginejo same od sebe, brez kakršnega koli zdravljenja. Če je cista posledica osnovne bolezni, se simptomi običajno izboljšajo z zdravljenjem te bolezni.

    Za lajšanje bolečine, otekline in drugih simptomov lahko veliko naredimo tudi sami z nekaj preprostimi ukrepi. Priporočljivo je počivati in na koleno večkrat na dan za približno deset minut položiti hladni obkladek, dvigniti nogo in po potrebi vzeti protibolečinsko zdravilo.

    Operativno zdravljenje le v redkih primerih

    Pri cistah, ki ne izginejo same od sebe, je začetno zdravljenje vedno nekirurško in vključuje več možnih ukrepov. Zdravnik se lahko najprej odloči za opazovanje, ali se cista povečuje ali povzroča več težav. Priporočil bo tudi prilagoditev vsakodnevnih aktivnosti, zmanjšanje obremenitev kolena in izogibanje dejavnostim, kot sta tek in aerobika, ki lahko poslabšajo simptome. Predpisal vam bo protivnetna in protibolečinska zdravila, lahko pa se odloči tudi za injekcijo kortikosteroida v koleno.

    Druga možnost je punkcija tekočine iz sklepa. Zdravnik se v redkih primerih lahko odloči za operacijo kolenskega sklepa. Čas okrevanja po operaciji se razlikuje od bolnika do bolnika, odvisno od tega, ali je bilo osnovno stanje sklepa zdravljeno pred posegom. Večina bolnikov lahko pričakuje vrnitev k polni aktivnosti približno štiri do šest tednov po operaciji.

    Kako do diagnoze, če sumimo na Bakerjevo cisto

    Pri postavljanju diagnoze pri težavah s kolenskim sklepom mora zdravnik najprej opraviti temeljit klinični pregled. Zanimalo ga bo vaše zdravstveno stanje in morebitne pretekle poškodbe kolena. Sledil bo temeljit pregled prizadetega kolena, pozoren bo na oteklino, nestabilnost sklepa, pokanje ali preskakovanje ob upogibanju kolena, okorelost in zmanjšano gibljivost sklepa.

    Z otipom bo preveril tudi zadnji del kolena, kjer je cista. Zdravnik bolnika nato pregleda še v ležečem položaju, pri čemer pasivno premika koleno iz popolnega iztega do vsaj 90-stopinjskega upogiba, da lahko temeljito oceni stanje sklepa.

    Če je cista bolj ob strani ali se med gibanjem kolena ne spreminja, je postavitev diagnoze zgolj na podlagi kliničnega pregleda težja, še posebej, če bolnik nima predhodnih težav s kolenom. Če obstaja dvom o diagnozi, so nujne slikovne preiskave.

    Kam na fizioterapevtsko zdravljenje Bakerjeve ciste

    S čimprejšnjim začetkom fizioterapevtskega zdravljenja lahko preprečimo napredovanje težav zaradi Bakerjeve ciste in nastanek zapletov, kot so omejena gibljivost kolena, oslabelost mišic, kronična bolečina ali celo ruptura ciste. Zgodnje ukrepanje zmanjša tudi tveganje za dodatne poškodbe kolenskih struktur zaradi kompenzacijskih gibov.

    V kliniki Medicofit se pri fizioterapevtskem zdravljenju Bakerjeve ciste opirajo na celostni pristop, saj je tako mogoče odpraviti vzrok za nastanek Bakerjeve ciste in učinkovito pozdraviti simptome.

    Še danes se naročite na zdravljenje Bakerjeve ciste v kliniki Medicofit.

    Najprej na temeljito diagnostično terapijo

    Fizioterapevt diagnostik klinike Medicofit bo najprej opravil diagnostično terapijo s pogovorom o simptomih in prejšnjih težavah. Temeljito bo pregledal prizadeto koleno in opravil meritve artrokinetike in obsega gibljivosti kolenskega sklepa.

    Prav tako bo fizioterapevt izmeril mišično moč, vzdržljivost in mišično neravnovesje ter izvedel posebne funkcionalne teste s krčenjem kolena. Po pregledu morebitne slikovne diagnostike bo fizioterapevt diagnostik pripravil individualni fizioterapevtski program.

    V kliniki Medicofit se pri fizioterapevtskem zdravljenju Bakerjeve ciste usmerijo na obvladovanje bolečin v kolenu zadaj, zmanjšanje otekline, povečanje obsega gibljivosti, povečanje stabilnosti kolenskega sklepa in krepitev obkolenske muskulature. Strokovnjaki fizioterapije za povečanje obsega gibljivosti in zmanjšanje bolečine kombinirajo manualno terapijo, terapijo prožilnih točk in sklepno mobilizacijo.

    Z najsodobnejšimi napravami izvajajo tudi instrumentalno terapijo, ki aktivno zmanjša oteklino in vnetje, blaži bolečine za kolenom zadaj, poveča prekrvitev in pospeši celjenje. Pri svojem delu uporabljajo terapijo TECAR Wintecare, visokoenergijski laser Summus, 6D Action in visokotonsko elektrostimulacijo HiTop.

    Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja Bakerjeve ciste

    63-letni Miran, nekdanji gradbeni delavec, je obiskal kliniko Medicofit zaradi občutka pritiska in bolečine v zadnjem delu desnega kolena. Težave so se pojavile postopoma, sprva kot rahla napetost ob daljših sprehodih, nato kot oteklina in omejena gibljivost sklepa.

    Gospod je izpostavil največje težave pri daljših obremenitvah in pri klečanju. Klinični pregled je razkril vidno oteklino v predelu poplitealne jame, palpacija pa je izzvala občutek napetosti. Predhodno opravljena MR preiskava je potrdila prisotnost Bakerjeve ciste v povezavi z začetno artrozo kolena.

    Na podlagi klinične slike je bil zastavljen 10-tedenski načrt celostne fizioterapevtske oskrbe, ki je vključevala napredne instrumentalne postopke za zmanjšanje bolečine in izboljšanje regenerativnih procesov, manualne tehnike za zmanjšanje mišične napetosti ter vadbo za krepitev stegenskih mišic in izboljšanje stabilnosti kolena.

    Še pred koncem zastavljenega programa zdravljenja je gospod Miran poročal o znatnem izboljšanju stanja – občutek pritiska se je zmanjšal, gibljivost izboljšala, sam pa se je lahko ponovno brez težav in bolečin odpravil na daljše sprehode.

    Specialna fizioterapevtska vadba, ki vrača polno gibljivost

    Pri zdravljenju Bakerjeve ciste je ključna specialna fizioterapevtska vadba, ki krepi sprednje in zadnje stegenske ter mečne mišice. S specialno vadbo bolnik poveča gibljivost in izboljša proprioceptivne sposobnosti v kolenu. To so sposobnosti, s katerimi zaznavamo gibanje telesa v prostoru.

    Za čim boljše okrevanje in vzdrževanje telesne vzdržljivosti naj akutni fazi zdravljenja sledi izvajanje specialne kineziološke vadbe, ki ga za vsakega bolnika posebej pripravijo strokovnjaki kineziologije klinike Medicofit. S to vadbo se še naprej krepijo stegenske in mečne mišice, izboljšuje se stabilnost v kolenu, gibljivost in koordinacija.

    Ko se telo okrepi, lahko začnemo izvajati zahtevnejšo in intenzivnejšo vadbo. Pri športni rehabilitaciji pa specialist kineziologije svetuje pliometrično vadbo, ki ustreza zahtevam specifične športne discipline. Z njo pacienta pripravi na varno športno aktivnost.

    V kliniki Medicofit vas s celovito diagnostiko, fizioterapijo in kineziologijo vodijo do svobodnega gibanja brez bolečin.

    Naročite se na rehabilitacijo Bakerjeve ciste v kliniki Medicofit.

    Naročnik oglasne vsebine je Medicofit

