Banksy se je Floydu poklonil s podobo goreče ameriške zastave

Preberite še: Banksyjeva zadnja umetnina časti zdravstvene delavce

»To je problem belcev«

FOTO: Instagram

Najslavnejši anonimnež med vizualnimi umetniki Banksy je na instagramu in svojem portalu banksy.co.uk objavil nov komentar dogajanja v ZDA: protestov proti rasizmu, ki sledijo tragični smrtimed policijskim postopkom 25. maja v Minneapolisu.Upodobil je prizor s svečo, ki gori v spomin črni, anonimno in arhetipsko upodobljeni figuri na sliki, obkroženi s cvetjem. A sveča hkrati z ognjem načenja tudi simbol ZDA, državno zastavo.Podoba je nedvomno zgovorna, a je britanski mojster vizualnega in verbalnega komuniciranja preko družbenih omrežij ameriško soočanje z rasizmom komentiral tudi verbalno. »Sistem onemogoča temnopolte. Beli sistem,« je zapisal. In še: »To je problem belcev in če ga ne bodo odpravili, ga bo kdo drug.« Protirasistični protesti so se iz ZDA razširili tudi drugod. Protestirali so tudi v Londonu in Parizu.Banksy je nazadnje množično prodrl v medije s komentarjem aktualne pandemije , namreč s podobo, s katero se je poklonil zdravstvenimi delavcem. V Splošni bolnišnici v Southamptonu se je pojavila njegova grafika.Svoje občudovanje in priznanje zdravstvenim delavcem je izrazil v liku dečka, ki je zavrgel svoje stare igračke – figurice izmišljenih filmskih in stripovskih superherojev – in se začel igrati s figurico medicinske sestre z zaščitno masko na obrazu in z edinim barvnim elementom na sliki, z rdečim križem na obleki. Z držo figurice, ki z iztegnjeno roko spominja na letečega Supermana, je Banksy vsem junakom v zdravstvu povedal, da so oni pravi, resnični superheroji.