Banksy znova udaril – in bil izbrisan

Stenska poslikava skrivnostnega uličnega umetnika Banksyja na stanovanjski stavbi v Islingtonu, severnem delu Londonu, je bila uničena, poroča britanski BBC. Umetniško delo se je pojavilo v nedeljo. Na steno bloka za drevesom je bila nanešena zelena barva in dajala abstrakten videz listja, zraven pa je bila upodobljena oseba, ki drži visokotlačni čistilnik. Vse skupaj je bilo videti, kot da je drevo zaživelo.

Toda do danes zjutraj je bila stena že pobarvana z belo barvo. Kdo je vandaliziral Banksyja, še ni znano. Po poročanju nekaterih britanskih medijev so zaradi suma kaznivega dejanja oškodovanja aretirali dva moška.

Ograja in navdušenje

Mnogi so si prišli ogledat umetniško delo. Potem ko je Banksy v ponedeljkovi objavi na instagramu svojim 12,3 milijona sledilcem potrdil, da je grafit njegov, so okoli drevesa in stene postavili ograjo. Prebivalci tega dela mesta so bili ponosni in navdušeni, da je Banksy izbral prav njihovo ulico za svojo najnovejšo fresko. In to je storil na irski praznik, dan svetega Patricka, ko je vse v znamenju zelene barve. Nenadna slava pa je zbudila tudi potencialne kupce stavbe s poslikano steno..

Kot pa je pojasnil Joe Epstein za BBC-jev podkast, imajo umetniki grafitov pogosto vojne za teren in drug drugemu jemljejo prostor. Del zgodbe grafitov je tudi to, kakšen je naš odnos do njih.

Mnogi so si prišli ogledat umetniško delo, prebivalci tega dela mesta so bili navdušeni. FOTO: Adrian Dennis Afp

Kot mnoga Banksyjeva dela je tudi najnovejši povzročil razpravo in različna mnenja, vključno z borci za ohranjanje narave, ki pravijo, da je bilo drevo preveč obrezano. Preden se je pojavila bela barva, so v mestnem svetu povedali, da je ekipa za odstranjevanje grafitov seznanjena z umetnino in je ne bo odstranila. Lokalne oblasti so pojasnile, da je češnjevo drevo staro 40–50 let in v slabšem stanju, z gnilobo in poškodbami zaradi gliv. A mestni svet si bo še naprej prizadeval ohraniti ga pri življenju.