Barbara Mihelič odstopila kot direktorica Živalskega vrta Ljubljana

Barbara Mihelič ni več direktorica Živalskega vrta Ljubljana. Čeprav je bila bila 25. marca lani ponovno imenovana za drugi mandat direktorice Živalskega vrta Ljubljana, je prvega septembra letos komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja podala svoj odstop.

Tako so jo na ponedeljkovi seji mestnega sveta razrešili s funkcije direktorice, za vršilko dolžnosti pa imenovali Suzano Gajić, ki trenutno opravlja funkcijo vodje odseka za razvoj podeželja v oddelku za varstvo okolja, ki je pristojen tudi za Živalski vrt Ljubljana. Suzana Gajić, rojena 1988, je magistrica podjetništva in mednarodnega poslovanja. Od leta 2016 je zaposlena v mestni upravi MOL.

Funkcijo direktorice ZOO Ljubljana bo Gajićeva nastopila prihajajočo sredo, 1. oktobra. Mandat vršilke dolžnosti direktorja bo trajal do imenovanja direktorja javnega zavoda, vendar najdlje za eno leto.

Ostaja v živalskem vrtu

Kot je za Delo povedala Miheličeva, je odstop podala iz osebnih razlogov. »Ostajam pa v ZOO Ljubljana kot biolog senior, kar zajema podobno delo, kot ga ima strokovni vodja,« je povedala Miheličeva, ki je v javnem zavodu Živalski vrt Ljubljana zaposlena že 26 let, z njim pa je sodelovala že nekaj let prej.

Živalski vrt Ljubljana je bil ustanovljen pred 75 leti, letošnja slavljenka pa je abrahamovka Ganga. FOTO: ZOO Ljubljana

Najprej kot zunanja vodnica skupin, pozneje kot namestnica pedagoške vodje in oskrbnica živali, nato kot dolgoletna (14 let) članica strokovnega sveta, od maja 2019 pa je bila direktorica ZOO Ljubljana, ki obsega dve enoti; poleg živalskega vrta še največje in prvo ustanovljeno mestno zavetišče, so izpostavili ob njenem lanskem ponovnem imenovanju za petletni mandat. Za je glasovalo 40 svetnikov, proti nihče.

V zvezi z odstopom krožijo številne neuradne informacije. In sicer, da je bilo nezadovoljstvo nad Miheličevo prisotno že dlje časa, v anketi med zaposlenimi naj bi dobila slabo oceno – uradno se sicer niso pritožili –, očitki so leteli tudi na njeno precejšnjo neaktivnost pri vodenju zavoda, zato naj bi jo ustanovitelj pozval k odstopu. Slišati je tudi, da je bilo delovno mesto biologa seniorja že dosedaj v organigramu zavoda, zasedeno pa ni bilo nikoli.