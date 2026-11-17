Petletni deček prosi strica, naj mu nariše jadrnico. Ko mu ta odgovori, da ne zna risati, ga otrok začudeno vpraša: »A si pozabil?« Prisrčen pogovor nas postavi pred vprašanje: zakaj med odraščanjem izgubimo prepričanje, da znamo ustvarjati?

»Velik del krivde nosimo odrasli, starši, sorodniki, pedagogi. Prehitro kritiziramo, primerjamo, etiketiramo,« opozarja Barbara Murn, direktorica Pionirskega doma – Centra za kulturo mladih. Oznake, da je otrok naravoslovec, umetnik ali športnik, lahko zožijo njegovo predstavo o lastnih sposobnostih. Že ena neprijetna izkušnja pa ga lahko odvrne od dejavnosti, ki ga je prej veselila.

V Pionirskem domu so v raziskavi Izberi ustvarjalnost spremljali 140 otrok in mladostnikov. Ugotovili so, da od končnega izdelka več štejejo izkušnje, ob katerih otrok začuti, da nekaj zmore, da ima svoje ideje in da lahko prispeva. Kako se odzvati, ko otrok noče več risati ali peti? Kako ga spodbujati, ne da bi ga omejevali z lastnimi pričakovanji? V celotnem intervjuju na Onaplus.si preberite, kako lahko doma pomagate ohranjati otrokovo radovednost in zaupanje v lastne ideje.