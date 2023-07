Barbie in Oppenheimer podirata rekorde

Trenutno najbolj vroča filma v ameriških kinodvoranah sta Barbika in Oppenheimer, ki podirata rekorde, filmski ljubitelji pa so ju poimenovali kar Barbenheimer. Filma sta obliž na rane slabših obiskov kinodvoran med in po pandemiji koronavirusa, pretočnih vsebin in zdaj še stavke scenaristov in igralcev.

Predvsem film Barbie v režiji Grete Gerwig dobiva dodaten zagon zaradi poplave kritik konservativnih komentatorjev, ki jih moti domnevna propaganda za Kitajsko, poveličevanje LGBTQ in poniževanje koncepta moškosti.

Komična zgodba o Barbie je prve dni predvajanja v ameriških kinodvoranah konec prejšnjega tedna prinesla 155 milijonov dolarjev, kar je rekord za film, ki ga je režirala ženska.

80 milijonov

Dosedanji rekord sta imela filma režiserke Patty Jenkins Čudežna ženska, ki je leta 2017 prvi konec tedna predvajanj pobral 103 milijone dolarjev, in sorežiserke Anne Boden Stotnica Marvel, ki je zaslužil 153 milijonov.

Filmu Oppenheimer napovedujejo vrsto filmskih nagrad. FOTO: Promocijsko gradivo

Film režiserja Christopherja Nolana o znanstveniku, ki je bil ključen za razvoj ameriške jedrske bombe J. Robertu Oppenheimerju, pa je doslej zaslužil 80,5 milijona dolarjev.

Ta konec tedna je bil Barbenheimer glede zaslužka tudi najboljši doslej, odkar je marca 2020 izbruhnila pandemija koronavirusa, in četrti najboljši teden v kinodvoranah v zgodovini ZDA. Prvi trije so Avengers: Zaključek (2019), Avengers: Brezmejna vojna (2018) in Vojna zvezd: Sila se prebuja (2015).