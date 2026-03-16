Barbra Streisand o Robertu Redfordu: Bil je intelektualni kavboj

Hollywoodska igralka in pevka Barbra Streisand se je med sinočnjo podelitvijo oskarjev poklonila Robertu Redfordu, ki je v starosti 89 let umrl lanskega septembra. Streisandova se je pojavila v okviru »in Memoriam«, ki jo akademija posveča filmskim ustvarjalcem, preminulim v zadnjih 12 mesecih. Najprej se je Redfordu zahvalila za leta prijateljstva. »Bil je briljanten ... branil je svobodo tiska, varoval okolje in zagovarjal nove glasove,« je dejala v govoru.

»Zadnje sporočilo, ki sem mu ga poslala, se je končalo z 'tudi jaz te ljubim',« se je pevka spominjala zelo čustveno in na robu solz. »Bil je premišljen in drzen. Rekla sem mu intelektualni kavboj, ki si je utiral lastno pot,« je zapisala.

Streisandova je nato zapela del naslovne skladbe iz filma The Way We Were (v slovenščini se film imenuje Dekle, ki sem jo ljubil), v katerem je igrala z Redfordom. Romantična drama, ki jo je režiral Sydney Pollack, velja za eno največjih ljubezenskih zgodb v filmskem svetu.

Pevka je nazadnje nastopila na podelitvi oskarjev leta 2013, ko je zapela isto skladbo v poklon pokojnemu skladatelju Marvinu Hamlischu, ki je skupaj z Alanom Bergmanom in Marilyn Bergman napisal glasbo za film. Redford je umrl 16. septembra v starosti 89 let, Streisandova pa je na Instagramu objavila ganljivo sporočilo, ki ga je spremljala njuna fotografija med snemanjem filma.

V istem večeru se je Billy Crystal poklonil vplivnemu režiserju, igralcu in aktivistu Robu Reinerju in njegovi ženi Michelle Reiner, ki ju je decembra lani domnevno umoril eden od njunih sinov. Izpostavil je njun aktivizem in dejal, da je filmski ustvarjalec ena najvplivnejših osebnosti v Hollywoodu.