    Zanimivosti

    Barron Trump domnevno rešil življenje Britanki, ki jo je pretepal bivši fant

    Prijateljica Trumpovega najmlajšega sina je nekdanjega partnerja na sodišču med drugim obtožila napada in dveh primerov posilstva.
    Barron Trump je menda prijateljici rešil življenje, ko jo je napadel bivši fant. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
    Barron Trump je menda prijateljici rešil življenje, ko jo je napadel bivši fant. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
    Ma. J.
    22. 1. 2026 | 15:58
    22. 1. 2026 | 16:04
    Sin ameriškega predsednika Donalda Trumpa in prve dame Melanie Trump je menda ženski rešil življenje, ko je poklical policijo, medtem ko jo je njen ljubosumni fant pretepal, poroča The Independent.

    Britanska državljanka je na enem izmed londonskih sodišč dejala, da je njen prijatelj Barron Trump lanskega januarja poklical policijo, ko je prek videoklica videl, da jo njen nekdanji partner, 22-letni Matvei Rumiantsev, pretepa. Osumljenec je bil menda ljubosumen na njeno prijateljstvo z najmlajšim sinom ameriškega predsednika.

    Glede na poročilo je Barron britanski policiji dejal: »Ravno me je poklicalo dekle, ki jo poznam. Pretepajo jo.« Nato je policiji posredoval njen naslov in jih pozval, naj pohitijo.

    Na sodišču so kot dokazni material predvajali posnetek službene kamere enega od policistov, ki se je odzval na klic. Policisti so domnevni žrtvi povedali, da jih je o nasilju nad partnerko obvestila oseba iz ZDA. Ženska je dejala, da je Barronova prijateljica. Policisti so jo prosili, naj Barrona pokliče, da njeno trditev potrdijo. Ženska je privolila in poklicala Barrona ter ga vprašala, ali je poklical policijo.

    Barron je edini sin Melanie in Donalda Trumpa. FOTO: Shawn Thew/Reuters
    Barron je edini sin Melanie in Donalda Trumpa. FOTO: Shawn Thew/Reuters

    »Nekomu sem naročil, naj pokliče policijo,« pravi na telefonskem klicu, ki ga je ujel posnetek. »Poklicala me je. Javil sem se in pričakoval prijazen pozdrav ali kaj podobnega. Videl sem samo strop in slišal kričanje. Na zaslonu sem videl moško glavo, potem pa se je kamera obrnila proti njej: jokala je in udarjal jo je,« je Barron povedal v kratkem, 15-sekundnem klicu.

    »Poklical sem vas – to je najboljša stvar, ki sem jo lahko storil. Nisem nameraval vrniti klica in mu groziti, ker bi to samo poslabšalo situacijo,« je dodal Trumpov najmlajši sin.

    Ko so oškodovanko zaslišali na sodišču, je goreče zatrdila, da ji je Barron rešil življenje. »Ta klic je bil v tistem trenutku kot božje znamenje,« je dejala po navedbah časnika The Independent.

    Ženska je porotnikom povedala, da jo je Rumiantsev napadel in davil, ko sta se lanskega januarja skregala. Nekaj mesecev kasneje je nekdanjega partnerja prijavila policiji tudi zaradi dveh primerov posilstva. Eden od teh se je menda zgodil le nekaj ur prej, preden je med januarskim napadom prispela policija.

    Rumiantsev zanika obtožbe, med drugim napad, dve obtožbi posilstva, namerno davljenje in oviranje policijskega postopka, še poroča The Independent.

    Magazin  |  Svet so ljudje
    ZDA

    Barron Trump naj bi se skušal znebiti slovenskega naglasa

    Barrona sta vzgajala predvsem slovenska stara starša in mama, ki je znana po tem, da ga v javnosti močno ščiti.
    9. 1. 2026 | 09:31
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Prva dama ZDA slovenskega rodu

    Melania Trump v svojem elementu

    Rojena Sevničanka hoče drugemu bivanju v središču ameriške izvršne oblasti dati svoj pečat.
    Barbara Kramžar 2. 1. 2026 | 20:09
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Dokumentarni film

    Dokumentarni film, ki obljublja razkritje zasebnosti Melanie in Donalda Trumpa

    Izšel je napovednik dokumentarca o Melanii Trump; premiera bo 30. januarja. Amazon MGM obljublja izjemen dostop do zasebnega življenja predsedniškega para.
    18. 12. 2025 | 09:03
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

    Domen Prevc nadaljuje svoj let proti velikemu kristalnemu globusu. Od četrtka do nedelje v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

    Trump preklical grožnje s carinami zaradi Grenlandije

    Spremljamo aktualno dogajanje in mednarodne odzive na ameriške težnje po prevzemu Grenlandije.
    21. 1. 2026 | 06:44
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Nabiranje političnih točk

    Desnica se je spravila nad ekološko kmetijstvo

    Ustvarjanje vtisa, da ekološke kmetije ne prispevajo k samopreskrbi s hrano, ampak »le« skrbijo za okolje.
    Maja Prijatelj Videmšek 21. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Magazin  |  Potovanja
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Novice  |  Slovenija
    Kritika

    Svoboda opozarja na politizacijo Kmetijsko gozdarske zbornice

    Kmetijska ministrica je po seji odbora DZ za kmetijstvo dejala, da se »skozi določene akterje slovenski kmetijski sektor prikazuje v najslabši možni luči«.
    22. 1. 2026 | 16:38
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    98. oskarji

    Vampirska grozljivka podrla rekord po številu nominacij za oskarja

    Grešniki se letos potegujejo kar za šestnajst zlatih kipcev; doslej so bili s štirinajstimi nominacijami rekorderji Dežela La la, Titanik in Vse o Evi.
    Nina Gostiša 22. 1. 2026 | 16:23
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Policijska uprava Maribor

    Z grožnjo javnega sramotenja silili žrtev v nakupe elektronike in izročanje denarja

    Osumljenci so stari med 19 in 40 let. Za dva odrejeno sodno pridržanje.
    22. 1. 2026 | 16:02
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Poklical policijo

    Barron Trump domnevno rešil življenje Britanki, ki jo je pretepal bivši fant

    Prijateljica Trumpovega najmlajšega sina je nekdanjega partnerja na sodišču med drugim obtožila napada in dveh primerov posilstva.
    22. 1. 2026 | 15:58
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

         V živo: Domen Prevc takoj poletel najdlje, znana slovenska ekipa

    Zlati orel iz Selške doline je imel najboljša dosežka na uradnem treningu za 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih v Oberstdorfu.
    Miha Šimnovec 22. 1. 2026 | 15:31
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Policijska uprava Maribor

    Z grožnjo javnega sramotenja silili žrtev v nakupe elektronike in izročanje denarja

    Osumljenci so stari med 19 in 40 let. Za dva odrejeno sodno pridržanje.
    22. 1. 2026 | 16:02
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Poklical policijo

    Barron Trump domnevno rešil življenje Britanki, ki jo je pretepal bivši fant

    Prijateljica Trumpovega najmlajšega sina je nekdanjega partnerja na sodišču med drugim obtožila napada in dveh primerov posilstva.
    22. 1. 2026 | 15:58
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

         V živo: Domen Prevc takoj poletel najdlje, znana slovenska ekipa

    Zlati orel iz Selške doline je imel najboljša dosežka na uradnem treningu za 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih v Oberstdorfu.
    Miha Šimnovec 22. 1. 2026 | 15:31
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
