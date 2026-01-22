Barron Trump domnevno rešil življenje Britanki, ki jo je pretepal bivši fant

Sin ameriškega predsednika Donalda Trumpa in prve dame Melanie Trump je menda ženski rešil življenje, ko je poklical policijo, medtem ko jo je njen ljubosumni fant pretepal, poroča The Independent.

Britanska državljanka je na enem izmed londonskih sodišč dejala, da je njen prijatelj Barron Trump lanskega januarja poklical policijo, ko je prek videoklica videl, da jo njen nekdanji partner, 22-letni Matvei Rumiantsev, pretepa. Osumljenec je bil menda ljubosumen na njeno prijateljstvo z najmlajšim sinom ameriškega predsednika.

Glede na poročilo je Barron britanski policiji dejal: »Ravno me je poklicalo dekle, ki jo poznam. Pretepajo jo.« Nato je policiji posredoval njen naslov in jih pozval, naj pohitijo.

Na sodišču so kot dokazni material predvajali posnetek službene kamere enega od policistov, ki se je odzval na klic. Policisti so domnevni žrtvi povedali, da jih je o nasilju nad partnerko obvestila oseba iz ZDA. Ženska je dejala, da je Barronova prijateljica. Policisti so jo prosili, naj Barrona pokliče, da njeno trditev potrdijo. Ženska je privolila in poklicala Barrona ter ga vprašala, ali je poklical policijo.

Barron je edini sin Melanie in Donalda Trumpa. FOTO: Shawn Thew/Reuters

»Nekomu sem naročil, naj pokliče policijo,« pravi na telefonskem klicu, ki ga je ujel posnetek. »Poklicala me je. Javil sem se in pričakoval prijazen pozdrav ali kaj podobnega. Videl sem samo strop in slišal kričanje. Na zaslonu sem videl moško glavo, potem pa se je kamera obrnila proti njej: jokala je in udarjal jo je,« je Barron povedal v kratkem, 15-sekundnem klicu.

»Poklical sem vas – to je najboljša stvar, ki sem jo lahko storil. Nisem nameraval vrniti klica in mu groziti, ker bi to samo poslabšalo situacijo,« je dodal Trumpov najmlajši sin.

Ko so oškodovanko zaslišali na sodišču, je goreče zatrdila, da ji je Barron rešil življenje. »Ta klic je bil v tistem trenutku kot božje znamenje,« je dejala po navedbah časnika The Independent.

Ženska je porotnikom povedala, da jo je Rumiantsev napadel in davil, ko sta se lanskega januarja skregala. Nekaj mesecev kasneje je nekdanjega partnerja prijavila policiji tudi zaradi dveh primerov posilstva. Eden od teh se je menda zgodil le nekaj ur prej, preden je med januarskim napadom prispela policija.

Rumiantsev zanika obtožbe, med drugim napad, dve obtožbi posilstva, namerno davljenje in oviranje policijskega postopka, še poroča The Independent.