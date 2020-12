Barvit interier z značajem

Arhitekti Urša Kres, Tina Begović in Urban Pahor iz biroja idea:list studio so se lotili prenove starejšega stanovanja, ki ni ustrezalo sodobnemu načinu življenja mladega, družabnega in duhovitega para. S prenovo so želeli pridobiti dodatno sobo in več shranjevalnih površin, svoje mesto v stanovanju pa je moral dobiti tudi turkizno obarvan kavč. Nastal je domiseln interier, ki odraža značaj lastnikov.