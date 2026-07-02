Odsevni bazen je zaradi alg in luščenja premaza postal predmet vprašanj

Prenova bazena je bila eden od najljubših projektov predsednika Donalda Trumpa za olepšavo Washingtona pred pomembno obletnico.

ZDA bodo v soboto praznovale 250. obletnico razglasitve neodvisnosti, ena od slovesnih kulis ameriškega nacionalnega spomina bo tudi bazen v ­Washingtonu. Leži na simbolni osi ­National Malla, med Washingtonovim spomenikom, postavljenim v spomin na prvega ameriškega predsednika, ter Lincolnovim spomenikom, posvečenim predsedniku, ki je med državljansko vojno ohranil unijo in odpravil suženjstvo. Toda nedavna prenova bazena se je tik pred praznikom spremenila v debakel. Vprašanja o izvedbi, stroških, nadzoru Prenova bazena je bila eden od najljubših projektov predsednika Trumpa za olepšavo Washingtona pred pomembno obletnico. To pomlad ga je označil za dotrajanega in umazanega ter dejal, da so ga prejšnji predsedniki zanemarjali. V okviru projekta obnove, vredne več kot 14 milijonov ...