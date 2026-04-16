BBC drastično odpušča: delo bo izgubila desetina zaposlenih

Britanski javni medij BBC se znova krči. Vodstvo je napovedalo, da bo v prihodnjih dveh letih ukinilo od 1800 do 2000 delovnih mest, kar je skoraj desetina vseh zaposlenih. Gre za del načrta, s katerim naj bi prihranili približno 500 milijonov funtov, torej nekaj manj kot 590 milijonov evrov, kar odpira vprašanje prihodnosti britanskega javnega medija v času finančnih pritiskov in razraščanja dezinformacij.

Začasni generalni direktor medijskega konglomerata Rhodri Talfan Davies je v oddaji BBC Radio 4 priznal, da se bodo morala krčenja dotakniti tudi najobčutljivejših delov sistema. »Preučiti moramo vse,« je dejal, pri tem pa ni izključil niti ukinjanja posamičnih programov ali celo kanalov. V prihodnjih mesecih naj bi postalo jasno, kaj vse bo dejansko podleglo rezom – in predvsem, kaj bo od javnega servisa po njih ostalo.

Vzroki za to drastično odločitev so znani, skorajda že pregovorni: oster porast produkcijskih stroškov, negotovo gospodarsko okolje, upad občinstev in še in še. BBC dandanes zaposluje 21.500 ljudi, toda vodstvo, ki varčuje tudi prek zmanjšanja novih zaposlitev in krčenja zunanjih sodelavcev, opozarja, da se razlika med prihodki in odhodki kljub temu vztrajno povečuje.

Novica je sicer odjeknila prav v časih, ko se BBC z vlado pogaja o prihodnjem modelu financiranja pred obnovo kraljeve listine prihodnje leto (listina določa obstoj, vlogo in način delovanja BBC). Državna sekretarka za digitalizacijo, kulturo, medije in šport Lisa Nandy je dejala, da so »težke odločitve« neizogibne, hkrati pa poudarila potrebo po novih virih prihodkov.

Ostrejši so bili seveda sindikalni odzivi; Philippa Childs iz sindikata Bectu je opozorila, da bodo tako drastični rezi »uničujoči« za zaposlene in dolgoročno tudi za kakovost programov. Podobno meni Laura Davison iz britanskega nacionalnega sindikata novinarjev, ki opozarja, da dodatna odpuščanja spodkopavajo temeljno funkcijo BBC: zagotavljanje kakovostnega, neodvisnega novinarstva.

Gre za več kot le obrambo delovnih mest, še poudarjajo nasprotniki rezov, saj so v časih, ko se medijski prostor koncentrira v rokah peščice, ki jo nemalokrat usmerjajo dvomljivi zasebni interesi, rezi, ki izčrpavajo branike kritične misli in presoje, še posebej alarmantni.

Pri tem dodatno negotovost v BBC vnaša dejstvo, da bo medijsko hišo sredi maja prevzel nekdanji Googlov menedžer Matt Brittin, ki bo brez dvoma želel in moral na novo opredeliti razmerje med finančno vzdržnostjo in javnim interesom. Brittin novinarskih in uredniških izkušenj sicer nima, je pa na BBC poprej deloval kot poslovni in strateški vodja. Pri Googlu, kjer je služboval več kot desetletje, je bil odgovoren za oglaševanje, digitalne platforme in razvoj trga – torej za področja, ki danes zagotavljajo največ medijskih prihodkov.