BBC Slovenijo izbral za najvarnejšo destinacijo za ženske

Osrednji britanski medij BBC je objavil novinarsko raziskavo najvarnejših turističnih destinacij za ženske, ki potujejo same. Med petimi izbranimi državami, ki so se izkazale kot najvarnejše, je na prvo mesto uvrstil Slovenijo.

Kljub temu da trend samostojnih ženskih potovanj narašča, se ženske še vedno spoprijemajo z diskriminacijo in varnostnimi težavami v vseh delih sveta, so zapisali. Da bi ugotovili, kateri kraji so najbolj napredovali na področju varnosti in enakopravnosti žensk na potovanjih, so preučili indeks miru in varnosti žensk (WPS) univerze Georgetown, poročilo Svetovnega gospodarskega foruma o globalni vrzeli med spoloma in globalni indeks miru (PGP) Inštituta za ekonomijo in mir. Nato so se pogovorili še z ženskami, ki so same odpotovale v države z najvišjimi ocenami, da bi ugotovili, zakaj so se počutile varne.

Na vrh indeksa WPS za srednjo in vzhodno Evropo se je uvrstila Slovenija, ki je, kot piše BBC, »v zadnjih letih naredila velik napredek pri zaznavanju varnosti žensk, saj se po podatkih indeksa 85 odstotkov žensk v Sloveniji počuti varno«. Govorili so s svetovalko za pustolovščine pri podjetju Wildland Trekking Claire Ramsdell, ki je povedala, da je, ko je prvič prišla v Ljubljano, ponoči hodila po ulicah in fotografirala. »Kjerkoli drugje bi bila to lahko tvegana izkušnja, v tem primeru pa je bila navdušujoča,« je dejala Ramsdellova in dodala, da je med bivanjem v državi ni nihče motil. Prav tako ni imela težav z navigacijo, jezikovnimi ovirami ali čimerkoli drugim, je poudarila.

V Slovenijo je sicer prišla zaradi Alp in njihove dostopnosti. »Čeprav sem se pogosto počutila kot v divjini, sem vedno vedela, da je v bližini mesto, če bi prišlo do kakšne nesreče,« je dejala Ramsdellova. Priporočila je zlasti ogled Posočja. V Ljubljani pa so jo navdušili peš cona, javni prevoz in ajdovi štruklji.

Drugo uvrščena država je bila Ruanda, sledili so Združeni arabski emirati, Japonska in Norveška. Raziskava družbe Norwegian Cruise Line je sicer pokazala, da kar tretjina turistov raje potuje samih, ta trend pa je še pogostejši med starejšimi ženskami. Glede na interno raziskavo potovalne mreže Virtuoso se bo leta 2022 število solo potovanj najbolj povečalo prav med ženskami, starejšimi od 65 let. Še leta 2019 so predstavljale le štiri odstotke samostojnih turistov, leta 2022 pa že 18 odstotkov.