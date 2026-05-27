BBC vabi v Slovenijo: cenejši evropski šarm kot Švica

Britanska javna medijska hiša BBC je pred poletjem in pričakovano gnečo na stari celini svojim bralcem priporočila evropske destinacije, od Latvije do Balkana, kjer naj bi bilo mogoče dopustovati ceneje in z manj pritiska množičnega turizma. Med drugim izpostavlja tudi Slovenijo.

Slovenska prednost je po njihovem kompaktnost: Zaradi majhnosti so jezera, vinske pokrajine, mesta in gore dosegljivi v nekaj urah, zato jo predstavljajo kot kompaktno alternativo dražjim in bolj obremenjenim destinacijam, kot sta Švica in severna Italija.

Cene Slovenija Štirizvezdična namestitev (soba): 120–160 € Večerja za dva v elegantni restavraciji: 50–70 € Vozovnica za javni prevoz: 1,30 € Vstopnina v muzej: 8–13 € Kava in pecivo: 5–8 € Vir: BBC

Zanimanje za Slovenijo se po pisanju BBC že povečuje: Unforgettable Travel Company poroča o 286-odstotni medletni rasti rezervacij, predvsem med aktivnimi popotniki. Po navedbah Charlotte Wells je Slovenija približno 15 odstotkov ugodnejša od Avstrije in 25 odstotkov od Švice, obenem pa velja za varno in lahko dostopno destinacijo za družine.

BBC izpostavlja tudi Ljubljano kot privlačno alternativo bolj obleganim evropskim prestolnicam. Zaradi starega mestnega jedra ob reki jo primerja z Benetkami, medtem ko Bohinj, dolino Soče in Blejsko jezero predstavlja kot mirnejše alternative jezeru Como. Prednost Slovenije so po navedbah BBC tudi dobre povezave z bližnjimi mesti, kot sta Zagreb in Dunaj.

Ob Sloveniji BBC kot cenovno dostopnejše evropske alternative omenja še Albanijo, Latvijo in Litvo, kjer naj bi bile povprečne cene kratkoročnih najemov še vedno pod 100 evri na noč, izpostavi tudi Črno goro kot ugodnejšo jadransko izbiro.