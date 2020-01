FOTO:Bear Grylls: Ko zakuriš z urinom in piješ iz vimena

Kaj je največji izziv na snemanju oddaj?

Oskarjevka Brie Larson. Foto: Ben Simms/National Geographic

Kako izbirate goste?



Peto sezono V divjini ste posneli za National Geographic. Kaj vam to pomeni in ali pripravljate kakšno presenečenje, novost?



Najbolj zabavno je bilo videti, ko je Armie Hammer pil mleko neposredno iz kozjega vimena.



Kateri od gostov vas je to sezono najbolj presenetil?

Svojo težko zgodbo mu je povedala Cara Delevingne. Foto: Ben Simms/National Geographic



Kaj je bilo najbolj grozno, kar ste jedli ali pili to sezono?



Nam lahko zaupate, kaj se dogaja s snemalci in drugimi iz ekipe, ko snemate? Kako oni prenašajo avanture?



Kako pa izbirate kraje?

Z igralcem Joelom McHalom. Foto: Ben Simms/National Geographic



V drugi sezoni ste imeli posebno oddajo z nekdanjim ameriškim predsednikom Barackom Obamo. Ste poskušali prepričati še kakšnega tako posebnega gosta?

Nekoč ste dejali, da ste ponosen britanski davkoplačevalec. Boste ponosni tudi prihodnji mesec, ko naj bi se zgodil brexit? Kakšno je vaše mnenje o njem?

Najpomembneje je, da so gostje varni in da se varne tudi počutijo, saj nimajo nikakršnih izkušenj s preživetjem v okoljih, v katera jih peljem. Nikakršnih priprav ne opravijo, nobenega treninga. Ne preživljamo skupaj dnevov pred snemanjem. Z gosti se dobimo na določenem kraju, skočimo v helikopter, ta nas odloži v džungli, puščavi, na gori, in to je zanje zelo intenzivno in adrenalinsko. Z nič gremo takoj na deset! Ponavadi v noči pred snemanjem ne zatisnejo oči.Poskušamo najti zanimive zvezdnike, ki jih vsi dobro poznamo iz filmov ali s televizije, a jih ne poznamo dobro kot osebe. Radi poiščemo takšne, za katere ne bi mislili, da bi se upali spustiti v takšno pustolovščino. Pogosto pa se zgodi, da gostje sami poiščejo nas, ker se želijo preizkusiti. Na koncu vedno sodelujejo tisti, ki to hočejo. Z nami niso zaradi denarja ali slave, ker to že imajo, z nami so zaradi izkušnje!Prav v veselje mi je bilo šov posneti za National Geographic, saj se počutim, kot da bi končno prišel domov. National Geographic sem spremljal od malega, sprva revijo, nato televizijski program. Je dom pustolovščin, hkrati pa se močno zavzema za ohranjanje našega planeta. Spodbudili so nas, naj poskusimo narediti kaj, česar še nismo. In prav zanimivo je, da po štirih sezonah na nekem drugem programu še vedno najdemo izzive, ki jih nismo posneli nikoli. In to sezono smo se zelo zabavali.Menim, da je bila najbolj zanimiva gostja Cara Delevingne, saj ni tipična hollywoodska zvezda. Res je supermodel po eni strani in igralka po drugi, a počela je že marsikaj. Njeno življenje je bilo dolgo en sam boj, preden ji je uspelo priti, kjer je. Zdaj ima 50 milijonov sledilcev na instagramu, česar mnogi hollywoodski zvezdniki ne dosežejo, a malo jih pozna njeno življenjsko zgodbo. Hude bitke je imela s svojo mamo, ki je bila heroinska odvisnica. Ena od posebnosti oddaje je prav to, da zvezdnike spoznamo tudi z druge plati.V oddajah V divjini je veliko slabe hrane. Divjina ne ponuja privlačne in okusne hrane, a nas obdrži pri življenju, nam da nekaj energije in izkušnjo, o kateri potem z veseljem doma govorimo prijateljem. Najbolj zabavno je bilo videti, ko je Armie Hammer pil mleko neposredno iz kozjega vimena. Mislil sem, da bova kozo pomolzla, da nama bo dalo mleko energijo za preostanek poti, on pa se je kar sklonil pod kozo in bilo je res smešno. Sicer pa smo jedli kačo, škorpijona, podgano, uspelo pa mi je tudi zanetiti ogenj s pomočjo urina, kar je bilo zame prvič. Od nekdaj me je zanimalo, ali mi bo to uspelo. V tej oddaji je bil gost Dave Bautista in seveda je bilo zabavno z njim zakuriti ogenj z urinom.Gre za majhno ekipo dveh snemalcev, dveh tonskih tehnikov in kakšnega izkušenega gornika, da pomaga pri prenašanju ne ravno lahke opreme. Težke so kamere, še bolj baterije, in vedno se šalijo, da je njim veliko težje kot nam pred kamero. Nekateri so z mano prav od začetka, dobesedno od moje prve oddaje o francoski tujski legiji. So moji prijatelji, a tudi pravi heroji.Izberemo jih sami. Izučilo me je, da ni najbolje, če izberemo kraje z ekstremnimi temperaturami, saj se omejijo možnosti, kaj tam lahko počnemo. V mrazu ali vročini tudi gostje niso pripravljeni povsem sodelovati. Zato iščemo reke, obale, stene, jame, gozdove, kjer je laže posneti zanimivo oddajo.Predsednik Obama je sam pristopil k nam. Rekel je, da hoče na Aljasko, da se na lastne oči prepriča o posledicah globalnega segrevanja. Seveda smo ga z veseljem odpeljali tja in pokazal sem mu hitro taljenje ledu. Ohranjanje okolja je zame zelo pomembna tema, in ko lahko na to opozoriš s tako pomembno osebo, se prej dotakne ljudi. Tudi predsednika indijske vlade Narendro Modija smo odpeljali na pustolovščino v divjino. Vedno pravim, da je divjina kot mama. Če z njo ravnaš lepo, ti bo to vrnila, če pa je ne spoštuješ, ti bo pokazala lekcijo za vse življenje.Skušam se izogibati političnim temam, a sem vedno ponosen britanski davkoplačevalec in ponosen Britanec. Sem pa tudi ponosen Evropejec. Mislim, da smo v obdobju, ko bi moral svet stopiti skupaj in bi se morali podpirati, a brexit je brexit. To se bo očitno zgodilo, a upam, da bomo ostali prijatelji in partnerji. Prihodnost sveta je v partnerstvu, kajne?