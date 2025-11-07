Bela hiša: za Roosevelta bazen, za Obamo košarkarsko igrišče

V nadaljevanju preberite:

Potem ko so gradbeni stroji pred dobrima dvema tednoma porušili del vzhodnega krila Bele hiše, kjer naj bi po širokopotezni nameri ameriškega predsednika Donalda Trumpa prizidali plesno dvorano s sedeži za 650 ljudi, veliko več kot 8600 kvadratnih metrov, je Trump te dni na družbenih omrežjih delil svoj zadnji poseg – prenovljeno kopalnico v Lincolnovi spalnici.

A to je le ena od sprememb v Beli hiši po njegovih željah, vsekakor pa ni ne prvi ne zadnji predsednik, ki posega v podobo zgodovinske predsedniške rezidence. Kaj vse so si omislili Trumpovi predhodniki, preberite v nadaljevanju.